О расторжении брака стало известно из информации о запланированном судебном заседании, опубликованной на сайте Тернопольского городского районного суда. Ни Виктор Гевко, ни его жена Наталья пока не прокомментировали эту новость.

Согласно открытым данным, дата рассмотрения дела назначена на 17 августа 2026 года. Как следует из информации суда, инициатором расторжения брака стала супруга юмориста – Наталья Гевко. В документе не указано, что именно стало причиной такого решения. Поэтому пока можно только догадываться, что привело к краху 14-летней супружеской жизни звезды "VIP Тернополь" и "Лиги Смеха".



Виктор Гевко разводится с женой Натальей / Скриншот с сайта Тернопольского городского районного суда



Жена Виктора Гевко подала на развод / Скриншот с сайта Тернопольского горрайонного суда

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Что известно о браке Виктора Гевко

Виктор Гевко женился на Наталье Рыбак в 2012 году. Женщина окончила Тернопольский государственный технический университет и работала менеджером в туристической компании Fantastic Travel. В 2017 году у супругов родился сын.

О проблемах в отношениях Виктора и Натальи говорили с 2020 года. Тогда Гевко стал участником драки в Тернополе. Распространялись слухи, что конфликт якобы был связан с возможной изменой жены, однако подтверждений этому не было. Впоследствии юморист вспоминал этот инцидент в интервью Славе Демину, но не подтвердил и не опроверг эти предположения.

Судя по соцсетям Натальи, в последнее время супруги не жили вместе.

Ранее в медиапространстве появлялись и другие истории о непростых моментах в личной жизни украинских звезд. Так, Наталья Карпа недавно впервые призналась, что пережила серьезный семейный кризис с мужем Евгением Тереховым.