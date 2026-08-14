Про розірвання шлюбу стало відомо з інформації про заплановане судове засідання, оприлюдненої на сайті Тернопільського міськрайонного суду. Ні Віктор Гевко, ані його дружина Наталія ще не прокоментували новину.

Згідно з відкритими даними, дата розгляду справи призначена на 17 серпня 2026 року. Як випливає з інформації суду, ініціаторкою розірвання шлюбу стала дружина гумориста – Наталія Гевко. У документі не вказано, що саме стало причиною такого рішення. Тож поки що можна лише здогадуватися, що призвело до краху 14-річного подружнього життя зірки "VIP Тернопіль" і "Ліги Сміху".



Віктор Гевко розлучається з дружиною Наталією / Скриншот з сайту Тернопільського міськрайонного суду



Дружина Віктора Гевка подала на розлучення / Скриншот з сайту Тернопільського міськрайонного суду

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Що відомо про шлюб Віктора Гевка

Віктор Гевко одружився з Наталією Рибак у 2012 році. Жінка закінчила Тернопільський державний технічний університет і працювала менеджеркою в туристичній компанії Fantastic Travel. У 2017 році в подружжя народився син.

Про проблеми у стосунках Віктора та Наталії говорили з 2020 року. Тоді Гевко став учасником бійки у Тернополі. Ширилися чутки, що конфлікт нібито був пов’язаний із можливою зрадою дружини, однак підтверджень цьому не було. Згодом гуморист згадував інцидент в інтерв’ю Славі Дьоміну, але не підтвердив і не спростував ці припущення.

Судячи із соцмереж Наталії, останнім часом подружжя не жило разом.

Раніше в медіапросторі з'являлися й інші історії про непрості моменти в особистому житті українських зірок. Так, Наталка Карпа нещодавно вперше зізналася, що пережила серйозну сімейну кризу з чоловіком Євгеном Тереховим.