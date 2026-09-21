Впрочем, внимание подписчиков привлекли не только помолвка, но и первое фото пары после этого важного события, которое вызвало бурное обсуждение в сети, сообщает 24 Канал.

Виктор и Яна-Екатерина опубликовали совместный пост о помолвке в инстаграме. В нем они отметили, что ровно через год после начала отношений решили сделать следующий шаг. За это время пара многое пережила вместе, поэтому влюбленные захотели, чтобы их "вместе" продолжалось и в дальнейшем.

На первом фото Виктор позирует вместе с Яной-Катериной. При этом на заднем плане видны два обнимающихся мужчины. Именно этот момент привлек внимание пользователей сети. Пара решила пошутить по этому поводу в подписи к публикации: "Мы обручились, а в фокусе – пара геев по-голландски".



Виктор Розовый с возлюбленной объявили о помолвке / Скриншот из инстаграма

Шутка понравилась не всем. В Threads некоторые пользователи раскритиковали пару за то, что они привлекли внимание к посторонним людям в день помолвки.

Представляете, ты делаешь предложение любимому человеку, это одно из самых важных событий в твоей жизни. А ты, б**дь, берешь и акцентируешь все внимание на двух геях на заднем плане. Это вершина жалкости,

– написал один из пользователей.

Другие люди также назвали ситуацию "кринжем" и удивлялись, зачем именно это фото стало первым кадром из помолвки.

Пользователи раскритиковали Виктора Розового / Скриншоты из сети

К слову, это не первый раз, когда личная жизнь Виктора Розового становится темой обсуждений в сети. Ранее внимание пользователей привлек его громкий развод с Ольгой Мерзликиной.