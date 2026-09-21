Втім, увагу підписників привернули не лише заручини, а й перше фото пари після важливої події, яке викликало бурхливе обговорення в мережі, передає 24 Канал.

Віктор та Яна-Катерина опублікували спільний допис про заручини в інстаграмі. У ньому вони зазначили, що рівно через рік після початку стосунків вирішили зробити наступний крок. За цей час пара багато чого пережила разом, тож закохані захотіли, щоб їхнє "разом" тривало й надалі.

На першому фото Віктор позує разом із Яною-Катериною. Водночас на задньому плані видно двох чоловіків, які обіймаються. Саме цей момент привернув увагу користувачів мережі. Пара вирішила пожартувати з цього приводу в підписі до публікації: "Ми заручилися, а у фокусі – по-нідерландськи пара геїв".



Віктор Розовий з коханою оголосили про заручини / Скриншот з інстаграму

Жарт сподобався не всім. У Threads деякі користувачі розкритикували пару за те, що вони привернули увагу до сторонніх людей у день заручин.

Уявляєте, ти робиш пропозицію коханій людині, це одна з найважливіших подій у твоєму житті. А ти, б**ть, береш і акцентуєш усю увагу на двох геях на задньому плані. Це верхівка жалюгідності,

– написав один із користувачів.

Інші люди також назвали ситуацію "крінжем" і дивувалися, навіщо саме це фото стало першим кадром із заручин.

Користувачі розкритикували Віктора Розового / Скриншоти з мережі

До слова, це не вперше, коли особисте життя Віктора Розового стає темою обговорень у мережі. Раніше увагу користувачів привернуло його гучне розлучення з Ольгою Мерзлікіною.