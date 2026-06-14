Об этом Виктория рассказала в интервью OBOZ.UA. Интересно, что у Яремы целых четыре пары крестников.

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Ярему крестили актёры Вероника Мишаева-Яковлева и Ярослав Шахторин, кастинг-директор Светлана Горошкова, которая является близкой подругой Виктории Билан, и побратим Владимира Ращука.

Они вместе многое пережили на фронте. Кстати, большинство кандидатур мы обсуждали вместе с папой Яремчика. Он знал, кто будет,

– отметила актриса.

Недавно в одном из интервью Ращук рассказал, что не знал о таинстве крещения. Более того, он заявил, что крестных родителей для сына бывшая жена выбирала сама.

Однако Виктория заверила, что Владимир солгал. Женщина утверждает, что большинство крестных родителей они выбирали вместе, а также обсуждали, в каком храме будут крестить Ярему.

По словам Билан, Ращук знал, где и когда состоится таинство.

Окончательно дату я привязывала к приезду одной из крестных, которая должна была прилететь из-за границы. Я сообщила ему об этом. Но мы потом уже перестали общаться, он меня везде заблокировал, но тем не менее. Его побратим, который специально отпросился с фронта на крестины, позвонил ему и сказал, что едет на крещение Яремчика такого-то числа, в таком-то месте. Владимир в ответ просто промолчал,

– рассказала она.

Виктория Билан крестила сына / Фото из инстаграма актрисы

Когда развелись Виктория Билан и Владимир Ращук?

Несколько дней назад Виктория Билан сообщила, что официально развелась с Владимиром Ращуком. По словам актрисы, бывший муж не пришел на суд, а причиной назвал службу.

Женщина заявила, что актер уже давно не интересуется жизнью их сына, хотя до сих пор называет себя отцом. Билан утверждает, что бывший муж не помогает Яреме.

В апреле Владимир сообщил, что расстался с женой и признался, что полюбил другую. Впоследствии Виктория дала интервью Алине Доротюк, где рассказала шокирующие подробности брака с мужем.

Билан рассказала, что Ращук изменял ей во время беременности. Виктория несколько раз прощала актера, но он продолжал поддерживать связь с любовницей, с которой знаком уже 20 лет.