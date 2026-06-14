Про це Вікторія розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA. Цікаво, що в Яреми аж чотири пари хрещених.

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Ярему хрестили актори Вероніка Мішаєва-Яковлєва та Ярослав Шахторін, кастинг-директорка Світлана Горошкова, яка є близькою подругою Вікторії Білан, та побратим Володимира Ращука.

Вони разом багато пройшли на фронті. До речі, більшість кандидатур ми обговорювали разом із татом Яремчика. Він знав, хто буде,

– зазначила акторка.

Нещодавно в одному з інтерв'ю Ращук розповів, що не знав про таїнство хрещення. Ба більше, він заявив, що хрещених батьків для сина колишня дружина обирала сама.

Проте Вікторія запевнила, що Володимир збрехав. Жінка стверджує, що більшість хрещених батьків вони обирали разом, а також обговорювали, в якому храмі хреститимуть Ярему.

За словами Білан, Ращук знав, де й коли відбудеться таїнство.

Остаточно дату я прив'язувала до приїзду однієї з хрещених, яка мала прилетіти з-за кордону. Я повідомила йому про це. Але ми потім вже перестали спілкуватися, він мене всюди позаблоковував, але менше з тим. Його побратим, який спеціально відпросився з фронту на хрестини, телефонував йому і сказав, що їде на хрещення Яремчика такого-то числа, в такому-то місці. Володимир у відповідь просто змовчав,

– розповіла вона.

Вікторія Білан похрестила сина / Фото з інстаграму акторки

Коли розлучились Вікторія Білан і Володимир Ращук?

Кілька днів тому Вікторія Білан повідомила, що офіційно розлучилась з Володимиром Ращуком. За словами акторки, колишній чоловік не прийшов на суд, а причиною назвав службу.

Жінка заявила, що актор уже давно не цікавиться життям їхнього сина, хоча досі називає себе батьком. Білан стверджує, що колишній чоловік не допомагає Яремі.

У квітні Володимир повідомив, що розійшовся з дружиною й зізнався, що покохав іншу. Згодом Вікторія дала інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіла шокуючі подробиці шлюбу з чоловіком.

Білан розповіла, що Ращук зраджував її під час вагітності. Вікторія кілька разів пробачала актору, але він продовжував підтримувати зв'язок з коханкою, з якою знайомий вже 20 років.