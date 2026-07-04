По случаю этой знаменательной даты дизайнер и легендарный футболист публично поздравили друг друга в инстаграме. Супруги также поделились архивными фотографиями из своей совместной жизни.

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Виктория и Дэвид познакомились еще в 1997 году, а уже через два года, в 1999-м, сыграли свадьбу. С тех пор они воспитывают четверых детей и остаются одной из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса.

После 27 лет брака, четырех невероятных детей и множества одинаковых образов ты до сих пор остаешься для меня всем. С годовщиной, любимый! Очень тебя люблю,

– написала Виктория Бекхэм.

И в инстаграме-сторисах опубликовала подборку архивных фотографий, сделанных в разные периоды их отношений.

Архивные фото Виктории и Дэвида Бекхэмов / Скриншоты из сторис инстаграма

Не остался в стороне и Дэвид Бекхэм. На своей странице он также поздравил жену и опубликовал совместные снимки, среди которых были и фотографии с их свадьбы.

Ты подарила мне все, о чем я только мог мечтать. Нашим самым большим достижением всегда будет наша семья. Люблю тебя! С годовщиной,

– обратился футболист к Виктории.

Кстати, накануне наша редакция написала подробный материал об истории любви супругов Бекхэмов.