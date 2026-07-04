З нагоди особливої дати дизайнерка та легендарний футболіст публічно привітали одне одного в інстаграмі. Подружжя також поділилося архівними фото зі свого спільного життя.

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Вікторія та Девід познайомилися ще у 1997 році, а вже за два роки, у 1999-му, зіграли весілля. Відтоді вони виховують чотирьох дітей і залишаються однією з найміцніших пар світового шоу-бізнесу.

Після 27 років шлюбу, чотирьох неймовірних дітей і безлічі однакових образів ти й досі залишаєшся для мене всім. З річницею, коханий! Дуже тебе люблю,

– написала Вікторія Бекхем.

І в інстаграм-сторіс опублікувала добірку архівних фотографій, зроблених у різні періоди їхніх стосунків.

Архівні фото Вікторії та Девіда Бекхемів / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Не залишився осторонь і Девід Бекхем. На своїй сторінці він також привітав дружину та опублікував спільні кадри, серед яких були й світлини з їхнього весілля.

Ти подарувала мені все, про що я тільки міг мріяти. Нашим найбільшим досягненням завжди буде наша родина. Люблю тебе! З річницею,

– звернувся футболіст до Вікторії.

До речі, напередодні наша редакція написала детальний матеріал про історію кохання подружжя Бекхемів.