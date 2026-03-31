Друзья и коллеги комика поделились воспоминаниями о нем в комментарии OBOZ.UA.

Актер Виктор Андриенко вспомнил один из последних разговоров с Владимиром Комаровым. Звезда "Шоу долгоносиков" поздравил коллегу с днем рождения – 29 февраля ему исполнилось 62 года.

Когда в квартиру Володи после вызова скорой приехали полицейские зафиксировать смерть, у кого-то из них вдруг зазвонил телефон. И рингтоном была музыка из "Маски-шоу" – тот самый узнаваемый мотив: "тумба, па-па-па...". Совпадение, в которое сложно поверить. А похороны – первого апреля, в День юмора? И невольно думаешь: "Вова, ты будто сам написал сценарий своего прощания. Как будто сам срежиссировал похороны",

– рассказал Андриенко.

Актер поделился, что у коллеги был варикоз, Комаров перенес операцию и получил группу инвалидности, но продолжал проводить экскурсию по Одессе, где проживал.

Сегодня многие вспоминают его прежде всего как одну из самых ярких фигур "Масок". Но на самом деле видели бы вы его на сцене в классических спектаклях. Мы работали вместе в разных театрах – и там открывался другой Володя: актер высокой культуры, с тонким чувством формы, ритма. Меня это искренне поражало,

– признался Виктор.

Владимир Комаров / Фото из инстаграма Виктора Андриенко

Одесский историк и военнослужащий Александр Бабич познакомился с Комаровым шесть лет назад. Комик пришел в туристическое агентство, которым тот руководил, когда оставил актерскую профессию.

Бабич вспомнил, что в их школе гидов как раз было одно свободное место. Так, Владимир начал проводить первые экскурсии по Одессе. Историк отметил, что у него было нестандартное видение.

Володя – гениальный мим, человек, который привык работать без слов. А здесь, наоборот, нужно было говорить, держать внимание голосом. И именно это стало для него определенным вызовом. В результате родился совершенно уникальный формат: его экскурсии были не похожи ни на что другое. Он умел погрузить в совсем другую Одессу – через удивительные, малоизвестные факты, личные истории о своей родной Молдаванке, где вырос,

– добавил Александр.

Александр Бабич и Владимир Комаров / Фото из фейсбука историка

Многолетняя менеджер артиста "Маски-шоу" Алена Смилик призналась, что ее шокировала новость о смерти мужчины. Они познакомились более 20 лет назад на корпоративе в Киеве.

Контакт возник сразу – Вова умел расположить к себе с первых минут: всегда улыбался, шутил, был по-человечески теплым и искренним. С тех пор началась наша дружба. Когда я приезжала в Одессу, даже останавливалась у него в частном доме,

– поделилась женщина.

По словам Смилик, Комаров прекрасно играл женщин. Говорит, что "умел передавать эмоции очень тонко – через мимику, жесты, паузы". Менеджер артиста добавила, что он был талантливым импровизатором и мастером пантомимы.

Алена рассказала, что Владимир строил планы, всегда говорил о своих идеях, "радовался жизни и постоянно был в движении". Также комик делал трубки. Смилик заметила, что это было "не просто хобби, а дело, которое увлекало".

Любил животных. И, пожалуй, главное – всегда оставался верным юмору. Я, честно, никогда не видела его грустным. Даже в разговорах не задерживался на сложном – всегда умел перевести все в живое, светлое,

– вспомнила она.

Владимир Комаров / Фото из фейсбука театра "Маски"

Журналистка и блогерша Юлия Городецкая познакомилась с Владимиром Комаровым более десяти лет назад. Она говорит, что артист "Маски-шоу" был невероятно отзывчивым и заботливым.

Он обожал свои трубки – и у него были по-настоящему золотые руки: каждая работа – уникальная, живая. И курить их, как говорят, было особым удовольствием – очень вкусно. Одну я отвезла папе в Америку – он был в восторге,

– рассказала Городецкая.

Юлия живет в Нью-Йорке, но недавно приехала в Одессу. На днях в гости к журналистке приходила подруга Наталья, которая также знала Комарова. Она будто почувствовала, что что-то произошло.

Просто у меня дома сказала: "Надо зайти к Вове. Я дважды ему звонила – не берет трубку". Мы тогда решили, что он просто отдыхает, спит. А оказалось... все было иначе",

– отметила журналистка.

Владимир Комаров / Фото из фейсбука театра "Маски"

Руководитель видеостудии независимого медиа "Интент" Наталья Довбыш в последний раз виделась с Владимиром в пятницу. Тогда она даже не могла подумать, что это будет их последняя встреча.

Его нашла бывшая жена Люда, с которой прожили более 30 лет. Несмотря на развод, он продолжал ее любить, часто о ней говорил. Они сохранили теплые отношения. Он был очень семейным человеком – всегда думал о близких, переживал за всех. Даже после официального развода остался таким – внимательным, неравнодушным,

– говорит Довбыш.

Наталья утверждает, что война "подкосила" Владимира: он волновался и постоянно следил за новостями. Кроме того, комик помогал военным и совершенствовал свой украинский язык.

Он был очень целеустремленным человеком. Все в своем доме сделал собственноручно: переделал комнаты, кухню, освоил даже сантехнику – научился паять трубы, устанавливать все сам,

– рассказала Наталья.

Довбыш и Комаров в последнее время много говорили о смерти. Комик делился, что прожил насыщенную и счастливую жизнь.

И добавлял: если бы можно было уйти мгновенно – это был бы идеальный вариант. Вот видите, как хотел, так и произошло... Он всегда делал, что хотел. Очень свободным человеком был. Вова – это про свободу. Ему перестало житься вкусно, и он перестал жить..,

– отметила руководитель видеостудии независимого медиа "Интент".

Артист "Маски-шоу" хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над морем – на пляже "Дельфин" – это было его любимое место.

