Друзі та колеги коміка поділились спогадами про нього у коментарі OBOZ.UA.

Актор Віктор Андрієнко пригадав одну з останніх розмов з Володимиром Комаровим. Зірка "Шоу довгоносиків" привітав колегу з днем народження – 29 лютого йому виповнилося 62 роки.

Коли до квартири Володі після виклику швидкої приїхали поліцейські зафіксувати смерть, у когось із них раптом задзвонив телефон. І рингтоном була музика з "Маски-шоу" – той самий впізнаваний мотив: "тумба, па-па-па…". Збіг, у який складно повірити. А похорон – першого квітня, у День гумору? І мимоволі думаєш: "Вово, ти ніби сам написав сценарій свого прощання. Наче сам зрежисував похорон",

– розповів Андрієнко.

Актор поділився, що в колеги був варикоз, Комаров переніс операцію та отримав групу інвалідності, але продовжував проводити екскурсію Одесою, де проживав.

Сьогодні багато хто згадує його передусім як одну з найяскравіших постатей "Масок". Але насправді бачили б ви його на сцені в класичних виставах. Ми працювали разом у різних театрах – і там відкривався інший Володя: актор високої культури, з тонким відчуттям форми, ритму. Мене це щиро вражало,

– зізнався Віктор.

Володимир Комаров / Фото з інстаграму Віктора Андрієнка

Одеський історик та військовослужбовець Олександр Бабіч познайомився з Комаровим шість років тому. Комік прийшов у туристичну агенцію, якою той керував, коли залишив акторську професію.

Бабіч пригадав, що в їхній школі гідів якраз було одне вільне місце. Так, Володимир почав проводити перші екскурсії Одесою. Історик зазначив, що у нього було нестандартне бачення.

Володя – геніальний мім, людина, яка звикла працювати без слів. А тут, навпаки, потрібно було говорити, тримати увагу голосом. І саме це стало для нього певним викликом. У результаті народився абсолютно унікальний формат: його екскурсії були не схожі ні на що інше. Він умів занурити в зовсім іншу Одесу – через дивовижні, маловідомі факти, особисті історії про свою рідну Молдаванку, де виріс,

– додав Олександр.

Олександр Бабіч і Володимир Комаров / Фото з фейсбуку історика

Багаторічна менеджерка артиста "Маски-шоу" Альона Смілик зізналась, що її шокувала новина про смерть чоловіка. Вони познайомилися понад 20 років тому на корпоративі у Києві.

Контакт виник одразу – Вова умів розташувати до себе з перших хвилин: завжди усміхався, жартував, був по-людськи теплим і щирим. Відтоді почалася наша дружба. Коли я приїжджала до Одеси, навіть зупинялася в нього у приватному будинку,

– поділилась жінка.

За словами Смілик, Комаров чудово грав жінок. Каже, що "умів передавати емоції надзвичайно тонко – через міміку, жести, паузи". Менеджерка артиста додала, що він був талановитим імпровізатором і майстром пантоміми.

Альона розповіла, що Володимир будував плани, завжди говорив про свої ідеї, "радів життю й постійно був у русі". Також комік робив люльки. Смілик зауважила, що це було "не просто хобі, а справа, яка захоплювала".

Любив тварин. І, мабуть, головне – завжди залишався вірним гумору. Я, чесно, ніколи не бачила його сумним. Навіть у розмовах не затримувався на складному – завжди вмів перевести все в живе, світле,

– пригадала вона.

Володимир Комаров / Фото з фейсбуку театру "Маски"

Журналістка і блогерка Юлія Городецька познайомилась з Володимиром Комаровим понад десять років тому. Вона каже, що артист "Маски-шоу" був неймовірно чуйним і турботливим.

Він обожнював свої люльки – і у нього були по-справжньому золоті руки: кожна робота – унікальна, жива. І курити їх, як кажуть, було особливим задоволенням – дуже смачно. Одну я відвезла татові в Америку – він був у захваті,

– розповіла Городецька.

Юлія живе в Нью-Йорку, але нещодавно приїхала в Одесу. Днями в гості до журналістки приходила подруга Наталія, яка також знала Комарова. Вона ніби відчула, що щось сталося.

Просто в мене вдома сказала: "Треба зайти до Вови. Я двічі йому телефонувала – не бере слухавку". Ми тоді вирішили, що він просто відпочиває, спить. А виявилося… все було інакше",

– зазначила журналістка.

Володимир Комаров / Фото з фейсбуку театру "Маски"

Керівниця відеостудії незалежного медіа "Інтент" Наталя Довбиш востаннє бачилася з Володимиром у п'ятницю. Тоді вона навіть не могла подумати, що це буде їхня остання зустріч.

Його знайшла колишня дружина Люда, з якою прожили понад 30 років. Попри розлучення, він продовжував її кохати, часто про неї говорив. Вони зберегли теплі стосунки. Він був дуже сімейною людиною – завжди думав про близьких, переживав за всіх. Навіть після офіційного розлучення залишився таким – уважним, небайдужим,

– каже Довбиш.

Наталя стверджує, що війна "підкосила" Володимира: він хвилювався та постійно стежив за новинами. Крім того, комік допомагав військовим та вдосконалював свою українську мову.

Він був дуже цілеспрямованою людиною. Усе у своєму домі зробив власноруч: переробив кімнати, кухню, освоїв навіть сантехніку – навчився паяти труби, встановлювати все сам,

– розповіла Наталя.

Довбиш і Комаров останнім часом багато говорили про смерть. Комік ділився, що прожив насичене та щасливе життя.

І додавав: якби можна було піти миттєво – це був би ідеальний варіант. От бачите, як хотів, так і сталося… Він завжди робив, що хотів. Дуже вільною людиною був. Вова – це про свободу. Йому перестало житися смачно, і він перестав жити...,

– зазначила керівниця відеостудії незалежного медіа "Інтент".

Артист "Маски-шоу" хотів, аби його кремували, а прах розвіяли над морем – на пляжі "Дельфін" – це було його улюблене місце.

