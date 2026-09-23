Екатерина поделилась снимками из семейной поездки на своей странице в инстаграме.

На фотографиях Екатерина позирует как одна, так и вместе с сыном Тимофеем. Супруга шоумена показала моменты отдыха на фоне тропической зелени и пляжа, а также свой образ в розовом купальнике, кепке и солнцезащитных очках. На одном из снимков она отдыхает на шезлонге и читает книгу "What Happened to You?".

Екатерина Остапчук показала фото с отдыха с сыном / Кадры из ее инстаграма

До этого Екатерина также показала снимки в бассейне и с мужем.

Екатерина Остапчук на отдыхе с сыном и мужем / Скриншоты из инстаграма-сторис

Известно, что по предварительным расчетам Екатерина должна во второй раз стать мамой 18 февраля следующего года. Первого сына она родила в Украине, а младший малыш появится на свет уже в Канаде, куда семья Остапчуков переехала в этом году.

Ранее супруги также раскрыли пол будущего ребенка.