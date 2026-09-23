Кадрами із сімейної поїздки Катерина поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

На світлинах Катерина позує як сама, так і разом із сином Тимофієм. Дружина шоумена показала моменти відпочинку на тлі тропічної зелені та пляжу, а також свій образ у рожевому купальнику, кепці та сонцезахисних окулярах. На одному з кадрів вона відпочиває на шезлонгу та читає книгу What Happened to You?.

Катерина Остапчук показала фото з відпочинку з сином / Кадри з її інстаграму

До цього Катерина також показала світлини в басейні та з чоловіком.

Катерина Остапчук на відпочинку з сином і чоловіком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Відомо, що за попередніми розрахунками Катерина має вдруге стати мамою 18 лютого наступного року. Першого сина вона народила в Україні, а молодший малюк з'явиться на світ уже в Канаді, куди родина Остапчуків переїхала цього року.

Раніше подружжя також розсекретило стать майбутньої дитини.