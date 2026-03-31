Гераскевич поделился фотографией со Стиллером на своей странице в инстаграме и написал "наш казак". Они оба позировали в вышиванках.

Владислав Гераскевич отметил, что на фильмах с участием Бена Стиллера росли немало людей. Скелетонист добавил, что эти ленты сформировали их, дарили улыбки и поддерживали в трудные времена.

Гераскевич рассказал, что смотрел фильм, в котором Стиллер сыграл одну из главных ролей, во время соревновательной недели на Олимпийских играх.

В те дни, когда происходил весь хаос, связанный со скандалом, мне невероятно приятно было увидеть поддержку от этого легендарного актера, и я ему очень благодарен за это. Но еще более благодарен за солидарность с нашей страной, за поддержку людей, пострадавших от войны,

– написал скелетонист.

Для справки! Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх из-за использования "Шлема памяти", на котором изображены спортсмены, убитые Россией.

Бен Стиллер и Владислав Гераскевич / Фото из инстаграма скелетониста

Голливудский актер также высказался о встрече с украинцем в инстаграме.

Горжусь знакомством с этим парнем. Владислав вдохновляет меня с того момента, как он отказался молчать. И я также получил классную казацкую сорочку. Спасибо тебе, друг!,

– написал Бен Стиллер в сториз.

Стиллер о встрече с Гераскевичем / Скриншот из инстаграма актера

