Гераскевич поделился фотографией со Стиллером на своей странице в инстаграме и написал "наш казак". Они оба позировали в вышиванках.
Владислав Гераскевич отметил, что на фильмах с участием Бена Стиллера росли немало людей. Скелетонист добавил, что эти ленты сформировали их, дарили улыбки и поддерживали в трудные времена.
Гераскевич рассказал, что смотрел фильм, в котором Стиллер сыграл одну из главных ролей, во время соревновательной недели на Олимпийских играх.
В те дни, когда происходил весь хаос, связанный со скандалом, мне невероятно приятно было увидеть поддержку от этого легендарного актера, и я ему очень благодарен за это. Но еще более благодарен за солидарность с нашей страной, за поддержку людей, пострадавших от войны,
– написал скелетонист.
Для справки! Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх из-за использования "Шлема памяти", на котором изображены спортсмены, убитые Россией.
Голливудский актер также высказался о встрече с украинцем в инстаграме.
Горжусь знакомством с этим парнем. Владислав вдохновляет меня с того момента, как он отказался молчать. И я также получил классную казацкую сорочку. Спасибо тебе, друг!,
– написал Бен Стиллер в сториз.
Как Бен Стиллер поддерживает Украину?
Бен Стиллер поддерживает Украину с начала российского полномасштабного вторжения.
В июне 2022 года посол доброй воли ООН встретился с украинскими беженцами в Польше, а позже прибыл во Львов. Впоследствии актер посетил Ирпень и Макаров Киевской области и встретился с Владимиром Зеленским.
После того как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича, Стиллер публично поддержал украинца. Актер написал: "Большое уважение к этому человеку".