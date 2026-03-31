Гераскевич поділився фотографією зі Стіллером на своїй сторінці в інстаграмі й написав "наш козак". Вони обидва позували у вишиванках.
Дивіться також Стівен Фрай продекламував культовий вірш Василя Симоненка: відео до мурах
Владислав Гераскевич зазначив, що на фільмах за участю Бена Стіллера зростали чимало людей. Скелетоніст додав, що ці стрічки сформували їх, дарували усмішки та підтримували у важкі часи.
Гераскевич розповів, що дивився фільм, в якому Стіллер зіграв одну з головних ролей, під час змагального тижня на Олімпійських іграх.
У ті дні, коли відбувався увесь хаос, пов'язаний зі скандалом, мені неймовірно приємно було побачити підтримку від цього легендарного актора, і я йому дуже вдячний за це. Але ще більш вдячний за солідарність з нашою країною, за підтримку людей, які постраждали від війни,
– написав скелетоніст.
Для довідки! Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх через використання "Шолому пам'яті", на якому зображені спортсмени, вбиті Росією.
Голлівудський актор також висловився про зустріч з українцем в інстаграмі.
Пишаюся знайомством з цим хлопцем. Владислав надихає мене з того моменту, як він відмовився мовчати. І я також отримав класну козацьку сорочку. Дякую тобі, друже!,
– написав Бен Стіллер у сториз.
Як Бен Стіллер підтримує Україну?
Бен Стіллер підтримує Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.
У червні 2022 року посол доброї волі ООН зустрівся з українськими біженцями у Польщі, а пізніше прибув до Львова. Згодом актор відвідав Ірпінь та Макарів на Київщині та зустрівся з Володимиром Зеленським.
Після того як Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича, Стіллер публічно підтримав українця. Актор написав: "Велика повага до цього чоловіка".