Гераскевич поділився фотографією зі Стіллером на своїй сторінці в інстаграмі й написав "наш козак". Вони обидва позували у вишиванках.

Владислав Гераскевич зазначив, що на фільмах за участю Бена Стіллера зростали чимало людей. Скелетоніст додав, що ці стрічки сформували їх, дарували усмішки та підтримували у важкі часи.

Гераскевич розповів, що дивився фільм, в якому Стіллер зіграв одну з головних ролей, під час змагального тижня на Олімпійських іграх.

У ті дні, коли відбувався увесь хаос, пов'язаний зі скандалом, мені неймовірно приємно було побачити підтримку від цього легендарного актора, і я йому дуже вдячний за це. Але ще більш вдячний за солідарність з нашою країною, за підтримку людей, які постраждали від війни,

– написав скелетоніст.

Для довідки! Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх через використання "Шолому пам'яті", на якому зображені спортсмени, вбиті Росією.

Бен Стіллер і Владислав Гераскевич

Голлівудський актор також висловився про зустріч з українцем в інстаграмі.

Пишаюся знайомством з цим хлопцем. Владислав надихає мене з того моменту, як він відмовився мовчати. І я також отримав класну козацьку сорочку. Дякую тобі, друже!,

– написав Бен Стіллер у сториз.

Стіллер про зустріч з Гераскевичем

