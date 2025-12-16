15 декабря оперный театр во Львове превратился в Хогвартс – здесь и флаги общежитий, и галерея портретов, что оживают. На концерте-истории "Гарри Поттер" побывали журналисты 24 Канала, которые готовы поделиться впечатлениями.

Симфонический оркестр LUMOS и хор "Евшан" начали концерт музыкой из "Фантастических зверей".

LUMOS Orchestra и хор "Евшан" – музыка из фильма "Фантастические твари": видео 24 Канала

Впоследствии на сцену оперного театра вышли хогвартские преподаватели – Албус Дамблдор (его роль исполнил Артем Бондарь), профессор Снейп (Андрей Воробель) и профессор Макгонегел (Ольга Щедрова). Их наряды, интонация и цитирование своих персонажей: актерам удалось на полную перевоплотиться в свои роли.



Преподаватели Хогвартса / Фото 24 Канала

Спектакль был разделен на 8 частей, как и количество фильмов о юном волшебнике. Пока звучали самые известные композиции из фильмов о Гарри Поттере, на интерактивной сцене отображались важные моменты из лент, что на полную позволяли окунуться в атмосферу волшебного мира.

LUMOS Orchestra и хор "Евшан" – Hedwig's Theme: видео 24 Канала

Вступительные мелодии дарили поттероманам ощущение ностальгии и невероятный уют. Не забывали и о романтических сценах, переломные моменты, рождественские отрывки. Оркестр и хор позволили зрителям еще раз пережить историю, но на этот раз еще и услышать музыку вживую.



Концерт-история о Гарри Поттере / Фото 24 Канала

Также оркестр вместе с хором и солистом Юрием Гоянюком исполнили песню Nick Cave and the Bad Seeds – O Children. Под этот трек в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии (1 часть) Гарри танцевал с Гермионой. Для многих это одна из самых любимых сцен в лентах.

LUMOS Orchestra и хор "Евшан" – O Children: видео 24 Канала

Но Гарри Поттер – это не только рождественское настроение и магия. Это также история о детях, которые слишком рано были вынуждены столкнуться с войной.

История о самопожертвовании, потерях и высшей цели. И сегодня, во время полномасштабного вторжения, поттероманы смотрят на эти моменты по-новому, а композиции из фильмов пробирают до мурашек. Музыка финальной битвы за Хогвартс заставила многих в зале пустить слезу.

Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету,

– сказал Албус Дамблдор.

LUMOS Orchestra и хор "Евшан" – Battle Of Hogwarts Theme: видео 24 Канала

Как еще подметил Дамблдор, Хогвартс не был бы Хогвартсом, если бы не добавил к этому волшебному мероприятию немного соревнований. Поэтому во время антракта зрителям предложили присоединиться к викторине. Каждый мог выбрать собственное общежитие и от его имени пройти квиз. К тому же за лучший тематический наряд дарили приз.

А еще во время перерыва состоялся аукцион – благотворительный фонд "Алярм" и LUMOS Orchestra призвали присоединиться к сбору на перехватчики для 80-й бригады.

Невозможно не отметить и внимание к деталям – пюпитр в форме совы, все музыканты в тематических костюмах, декорации. Концерт-история от LUMOS Orchestra и хора "Евшан" показали историю мальчика, который выжил, под другим углом. Это мероприятие было не только о музыке из любимой франшизы. Он также о свете, к которому все мы идем даже в самые темные времена.