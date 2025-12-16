15 грудня оперний театр у Львові перетворився на Гоґвортс – тут і прапори гуртожитків, і галерея портретів, що оживають. На концерті-історії "Гаррі Поттер" побували журналісти 24 Каналу, які готові поділитися враженнями.

Симфонічний оркестр LUMOS та хор "Євшан" розпочали концерт музикою з "Фантастичних звірів".

Згодом на сцену оперного театру вийшли гоґвортські викладачі – Албус Дамблдор (його роль виконав Артем Бондар), професор Снейп (Андрій Воробель) та професорка Макґонеґел (Ольга Щедрова). Їхні вбрання, інтонація та цитування своїх персонажів: акторам вдалося на повну перевтілитися у свої ролі.



Викладачі Гоґвортсу / Фото 24 Каналу

Вистава була поділена на 8 частин, як і кількість фільмів про юного чарівника. Поки лунали найвідоміші композиції з фільмів про Гаррі Поттера, на інтерактивній сцені відображалися важливі моменти зі стрічок, що на повну дозволяли зануритися в атмосферу чарівного світу.

Вступні мелодії дарували поттероманам відчуття ностальгії та неймовірний затишок. Не забували й про романтичні сцени, переломні моменти, різдвяні уривки. Оркестр та хор дозволили глядачам ще раз пережити історію, але цього разу ще й почути музику наживо.



Концерт-історія про Гаррі Поттера / Фото 24 Каналу

Також оркестр разом із хором та солістом Юрієм Гоянюком виконали пісню Nick Cave and the Bad Seeds – O Children. Під цей трек у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії (1 частина) Гаррі танцював з Герміоною. Для багатьох це одна з найулюбленіших сцен у стрічках.

Але Гаррі Поттер – це не тільки різдвяний настрій і магія. Це також історія про дітей, які занадто рано були змушені стикнутися з війною.

Історія про самопожертву, втрати та вищу мету. І сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, поттеромани дивляться на ці моменти по-новому, а композиції з фільмів проймають до мурах. Музика фінальної битви за Гоґвортс змусила багатьох у залі пустити сльозу.

Щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла,

– сказав Албус Дамблдор.

Як іще підмітив Дамблдор, Гоґвортс не був би Гоґвортсом, якби не додав до цього чарівного заходу трохи змагань. Тому під час антракту глядачам запропонували долучитися до вікторини. Кожен міг обрати власний гуртожиток та від його імені пройти квіз. До того ж за найкраще тематичне вбрання дарували приз.

А ще під час перерви відбувся аукціон – благодійний фонд "Алярм" та LUMOS Orchestra закликали долучитися до збору на перехоплювачі для 80-ї бригади.

Неможливо не відзначити й увагу до деталей – пюпітр у формі сови, усі музиканти у тематичних костюмах, декорації. Концерт-історія від LUMOS Orchestra та хору "Євшан" показали історію хлопчика, який вижив, під іншим кутом. Цей захід був не тільки про музику з улюбленої франшизи. Він також про світло, до якого усі ми йдемо навіть у найтемніші часи.