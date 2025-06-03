Аркан – это украинский народный мужской танец, распространенный среди гуцулов. Видео с танком в исполнении юношей из Печенежина появилось в тиктоке, пишет Show 24.

К слову "О любви?": как песня "Скрябина" стала самым милым трендом в тиктоке

Выпускники Печенежинского лицея оригинально подошли к празднику последнего звонка. Вместо традиционного вальса ребята стали в круг и станцевали аркан.

Выпускники Печенежинского лицея танцуют Аркан – древний танец, сохранившийся в Печенежине и окрестных селах. Молодежь продолжает традиции, сохраняя живое наследие предков,

– прокомментировали на странице Печенежинской территориальной общины.

Выпускники станцевали аркан: видео

Это очень символический выбор, ведь этот народный танец больше всего распространен в Ивано-Франковской области (и других западных областях). Он был частью обряда посвящения 20-летнего гуцульского юноши в легиня. После этого парень мог носить топорик и подпоясаться поясом, то есть, становился потенциальным разбойником.

Именно в Печенежине родился самый известный разбойник Олекса Довбуш, а обычай выполнять танец "Аркан с Коваливкой" в Печенежинской ОТГ занесли в перечень нематериального культурного наследия Украины.

Видео танца стало вирусным в сети и собрало более 700 тысяч просмотров и множество комментариев. Украинцы восхитились выпускниками, а некоторые признался, что не смог сдержать эмоций.

"Более удачного танца чем Аркан на выпускной не придумать. Это же буквально переход от парня к мужчине. Я в восторге";

"Я мужчина и плачу, потому что горжусь тем, что вижу";

"Потомки Довбуша. Так и должно быть";

"Впервые такой классный танец вижу, браво";

"Мы должны это сохранить. Учителя, дети – большие молодцы, что сохраняют традиции нашей матери Украины";

"Смотрю из Одессы – и слезы текут от счастья! Как же это круто".

Напомним, ранее тикток покорил Руслан Цыганков – учитель из Киева. На последнем звонке он станцевал с классом под авторскую песню "Выпускной".