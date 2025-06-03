Аркан – це український народний чоловічий танець, що поширений серед гуцулів. Відео з танком у виконанні юнаків з Печеніжина з'явилося у тіктоці, пише Show 24.
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Випускники Печеніжинського ліцею оригінально підійшли до свята останнього дзвоника. Замість традиційного вальсу хлопці стали в коло та станцювали аркан.
Випускники Печеніжинського ліцею танцюють Аркан – давній танець, що зберігся в Печеніжині та навколишніх селах. Молодь продовжує традиції, зберігаючи живу спадщину предків,
– прокоментували на сторінці Печеніжинської територіальної громади.
Випускники станцювали аркан: відео
Це дуже символічний вибір, адже цей народний танець чи не найбільше поширений в Івано-Франківській області (та інших західних областях). Він був частиною обряду посвячення 20-річного гуцульського юнака у легіня. Після цього хлопець міг носити топірець і підперезуватись паском, тобто, ставав потенційним опришком.
Саме в Печеніжині народився найвідоміший опришок Олекса Довбуш, а звичай виконувати танець "Аркан з Ковалівкою" в Печеніжинській ОТГ занесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Відео танцю стало вірусним у мережі та зібрало понад 700 тисяч переглядів і безліч коментарів. Українці захопилися випускниками, а дехто зізнався, що не зміг стримати емоцій.
- "Більш вдалого танцю ніж Аркан на випускний годі вигадати. Це ж буквально перехід від хлопця до чоловіка. Я в захваті";
- "Я чоловік і плачу, бо пишаюся тим, що бачу";
- "Нащадки Довбуша. Так і має бути";
- "Вперше такий класний танець бачу, браво";
- "Ми маємо це зберегти. Вчителі, діти – великі молодці, що зберігають традиції нашої неньки України";
- "Дивлюся з Одеси – і сльози течуть від щастя! Як же це круто".
Нагадаємо, раніше тікток підкорив Руслан Циганков – вчитель з Києва. На останньому дзвонику він станцював із класом під авторську пісню "Випускний".