Ему было 43 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В понедельник, 10 марта, около 18:30 тело Wheesung нашли спасатели. У певца остановилось сердце. Офицер полиции Сеула сказал, что версия о передозировке наркотиков – не исключается.

Что известно о Wheesung

Wheesung также известен под псевдонимом Realslow. Артист начал свою карьеру в 2002 году: он выпустил альбом Like a Movie, который признали критики, который стал популярным и получил несколько южнокорейских наград.

Певец выпустил около десятка альбомов, а также снимался в мюзиклах. Кроме того, он помогал писать музыку для некоторых успешных k-pop групп, в частности для Twice и Super Junior.

Карьера Wheesung потерпела неудачу в 2021 году. Тогда артиста обвинили в злоупотреблении пропофолом – мощным анестетиком. Он получил условное наказание в виде одного года лишения свободы.

Wheesung также оштрафовали на 60,5 миллионов вон, он должен был выполнять общественные работы и пройти курс лечения от наркозависимости. Из-за таких обвинений артист столкнулся с критикой и вниманием СМИ.

Отметим, что Wheesung должен был выступить 15 марта в городе Тэгу вместе с певцом KCM.