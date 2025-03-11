Йому було 43 роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Не пропустіть Помер Саймон Фішер-Беккер – актор "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто"

У понеділок, 10 березня, близько 18:30 тіло Wheesung знайшли рятувальники. У співака зупинилося серце. Офіцер поліції Сеула сказав, що версія про передозування наркотиків – не виключається.

Що відомо про Wheesung

Wheesung також відомий під псевдонімом Realslow. Артист розпочав свою кар'єру у 2002 році: він випустив альбом Like a Movie, який визнали критики, який став популярним та здобув кілька південнокорейських нагород.

Співак випустив близько десятка альбомів, а також знімався у мюзиклах. Крім того, він допомагав писати музику для деяких успішних k-pop гуртів, зокрема для Twice та Super Junior.

Кар'єра Wheesung зазнала невдачі у 2021 році. Тоді артиста звинуватили у зловживанні пропофолом – потужним анестетиком. Він отримав умовне покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Wheesung також оштрафували на 60,5 мільйонів вон, він мав виконувати громадські роботи та пройти курс лікування від наркозалежності. Через такі звинувачення артист зіткнувся з критикою та увагою ЗМІ.

Зазначимо, що Wheesung мав виступити 15 березня у місті Тегу разом зі співаком KCM.