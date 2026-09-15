Супруги впервые появились на публике с таким размахом после своей тайной свадьбы. Зендея сначала в одиночку блистала на красной дорожке у Peacock Theater в Лос-Анджелесе. 30-летняя актриса, уступившая победу на "Эмми-2026" другим, позировала фотографам в невероятном платье от Prada, щедро усыпанном кристаллами, и дополнила образ изысканными украшениями Mikimoto. Главной же изюминкой стала ее новая короткая стрижка пикси, которая уже взорвала интернет.

Романтическое свидание за кулисами Эмми-2026

Уже в зале актриса воссоединилась со своим мужем Томом Холландом. Пара выглядела невероятно влюбленной, а Том не упускал случая похвастаться своим обручальным кольцом и обнять жену. Позже вечером Зендею заметили за милыми беседами с коллегами по цеху. Она общалась с Марком Руффало, Квинтой Брансон, Айо Эдебири, Одессой А'зион и другими звездами, в то время как Холланд постоянно был рядом.



Том Холланд и Зендея не отходили друг от друга на церемонии Эмми-2026 / Getty Images

Самый забавный момент произошел, когда на сцену вышел актер Saturday Night Live Марчелло Эрнандес. Он не удержался и обратился прямо к звездной паре.

Я хочу поздороваться с Зендеей! Ты просто зверь и ты потрясающая. Я увидел тебя и хотел сыграть крутого, но решил, что не смогу этого сделать. Поэтому я хотел бы пригласить тебя и Человека-паука на ужин ко мне домой,

– пошутил Марчелло.

Марчелло Эрнандес приглашает Зендаю и Тома Холланда на ужин к себе домой во время выступления на церемонии #Emmys 2026. https://t.co/KqKJq8g5C4 – The Hollywood Reporter (@THR) 15 сентября 2026

Как известно, Том Холланд и Зендея держат детали своей личной жизни за семью замками. Но мы выяснили, какие любовные истории были в жизни актрисы до брака.