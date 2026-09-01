Несмотря на свою известность, Зендея не слишком охотно комментирует свои романы, поэтому вокруг ее личной жизни годами ходили слухи. Некоторые отношения так и остались неподтвержденными, другие же были очевидны даже без официальных заявлений. Рассказываем на 24 Канале, кому из мужчин приписывали роман с актрисой до того, как она обрела любовь с Томом Холландом.

Тревор Джексон

Одним из первых мужчин, с которыми Зендею связывали романтические отношения, стал американский актер и певец Тревор Джексон. Они познакомились еще в юном возрасте и вместе работали над сериалом "К.С. Под прикрытием". СМИ и поклонники годами предполагали, что между молодыми артистами были романтические отношения. Однако ни Зендея, ни Джексон этого не подтверждали.



Зендея и Тревор Джексон / Фото Getty Images

Позже актриса рассказала, что у нее была первая любовь, которая длилась около четырех лет. Поэтому фанаты сразу предположили, что речь шла именно о Джексоне, ведь временные рамки совпадали.

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Оделл Бекхэм-младший

В 2016 году внимание публики привлекла дружба Зендеи с игроком Национальной футбольной лиги Оделлом Бекхэмом-младшим. Их вместе замечали на публичных мероприятиях, после чего в СМИ начали появляться предположения о романе.



Зендея с Оделлом Бекхэмом-младшим / Фото Getty Images

Зендея, впрочем, не спешила называть спортсмена своим бойфрендом. Позже знаменитостей снова видели вместе, однако официально они так и не подтвердили, что были парой.

Джейкоб Элорди

Самым очевидным романом Зендеи до Тома Холланда стали ее отношения с австралийским актером Джейкобом Элорди. Они познакомились на съемках сериала "Эйфория", где Элорди сыграл Нэйта Джейкобса, а Зендея – Ру Беннет.

В 2019 году актеров начали замечать вместе за пределами съемочной площадки. В частности, они вместе путешествовали по Европе, а впоследствии папарацци запечатлели их во время поцелуев.



Зендея и Джейкоб Элорди / Фото Getty Images

Несмотря на внимание прессы, Зендея и Элорди не делали громких заявлений о своих отношениях. Их роман был довольно недолгим и закончился примерно в 2020 году. После разрыва они продолжили работать вместе в "Эйфории".

Том Холланд

С Томом Холландом Зендея познакомилась еще задолго до того, как они стали парой. Актеры встретились на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Сначала они много времени проводили вместе как друзья и коллеги, однако между ними постепенно возникла особая близость.

Фанаты начали подозревать роман между актерами еще до официального подтверждения.

В 2021 году папарацци сфотографировали Зендею и Холланда во время поцелуя в автомобиле. После этого стало ясно, что их отношения давно вышли за рамки дружбы. Пара старалась как можно дольше сохранять свою личную жизнь в тайне. В то же время они не скрывали взаимной поддержки и вместе появлялись на премьерах и светских мероприятиях.



Зендея и Том Холланд / Фото Getty Images

В декабре 2024 года стало известно о помолвке Зендеи и Тома Холланда. В начале 2025 года она появилась на "Золотом глобусе" с обручальным кольцом, почему лишь подогрела интерес к своей личной жизни. А уже в 2026 году стало известно, что история их любви получила продолжение в браке.

Знаменитости не устраивали громкой публичной свадьбы и продолжают очень осторожно относиться к огласке подробностей личной жизни. Подтверждение их брака появилось после ряда заявлений и публичных намеков, а впоследствии сам Холланд фактически подтвердил, что они стали мужем и женой.