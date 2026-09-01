Попри публічність, Зендея не надто охоче коментує свої романи, тому навколо її особистого життя роками виникали чутки. Деякі стосунки так і залишилися непідтвердженими, інші ж були очевидними навіть без офіційних заяв. Розповідаємо на 24 Каналі, кому ж із чоловіків приписували роман з акторкою до того, як вона знайшла кохання з Томом Голландом.

Тревор Джексон

Одним із перших чоловіків, із якими Зендею пов'язували романтичні стосунки, став американський актор і співак Тревор Джексон. Вони познайомилися ще в юному віці та разом працювали над серіалом "К.С. Під прикриттям". ЗМІ та шанувальники роками припускали, що між молодими артистами були романтичні стосунки. Однак ані Зендея, ані Джексон цього не підтверджували.



Зендея та Тревор Джексон / Фото Getty images

Пізніше акторка розповіла, що мала перше кохання, яке тривало близько чотирьох років. Тому фанати одразу припустили, що йшлося саме про Джексона, адже часові рамки збігалися.

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Оделл Бекхем-молодший

У 2016 році увагу публіки привернула дружба Зендеї з гравцем Національної футбольної ліги Оделлом Бекхемом-молодшим. Їх разом помічали на публічних заходах, після чого в ЗМІ почали з'являтися припущення про роман.



Зендея з Оделлом Бекхемом-молодшим / Фото Getty Images

Зендея, втім, не поспішала називати спортсмена своїм бойфрендом. Пізніше знаменитостей знову бачили разом, однак офіційно вони так і не підтвердили, що були парою.

Джейкоб Елорді

Найбільш очевидним романом Зендеї до Тома Голланда стали її стосунки з австралійським актором Джейкобом Елорді. Вони познайомилися на зйомках серіалу "Ейфорія", де Елорді зіграв Нейтa Джейкобса а Зендея – Ру Беннет.

У 2019 році акторів почали помічати разом поза знімальним майданчиком. Зокрема, вони разом подорожували Європою, а згодом папараці зафіксували їх під час поцілунків.



Зендея і Джейкоб Елорді / Фото Getty Images

Попри увагу преси, Зендея та Елорді не робили гучних заяв про свої стосунки. Їхній роман був доволі нетривалим і завершився приблизно у 2020 році. Після розриву вони продовжили працювати разом у "Ейфорії".

Том Голланд

З Томом Голландом Зендея познайомилася ще задовго до того, як вони стали парою. Актори зустрілися на майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Спочатку вони багато часу проводили разом як друзі та колеги, однак між ними поступово виникла особлива близькість.

Фанати почали підозрювати роман між акторами ще до офіційного підтвердження.

У 2021 році папараці сфотографували Зендею та Голланда під час поцілунку в автомобілі. Після цього стало зрозуміло, що їхні стосунки давно вийшли за межі дружби. Пара намагалася якомога довше зберігати особисте життя приватним. Водночас вони не приховували взаємної підтримки та разом з'являлися на прем'єрах і світських заходах.



Зендея і Том Голланд / Фото Getty Images

У грудні 2024 року стало відомо про заручини Зендеї та Тома Голланда. На початку 2025 року вона з'явилася на "Золотому глобусі" з обручкою, чим лише підігріла увагу до особистого життя. А вже у 2026 році стало відомо, що історія їхнього кохання отримала продовження у шлюбі.

Знаменитості не влаштовували гучного публічного весілля та продовжують дуже обережно ставитися до розголосу подробиць особистого життя. Підтвердження їхнього шлюбу з'явилося після низки заяв і публічних натяків, а згодом сам Голланд фактично підтвердив, що вони стали чоловіком і дружиною.