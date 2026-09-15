Подружжя вперше здійснило такий гучний світський вихід після свого таємного весілля. Зендея спочатку сольно сяяла на червоній доріжці біля Peacock Theater у Лос-Анджелесі. 30-річна акторка, яка поступилась на Еммі-2026 перемогою іншим, позувала для фотографів у неймовірній сукні від Prada, щедро всипаній кристалами, та доповнила образ вишуканими прикрасами Mikimoto. Головною ж фішкою стала її нова коротка стрижка піксі, яка вже підірвала мережу.

Романтичне побачення за лаштунками Еммі-2026

У самій залі акторка возз'єдналася зі своїм чоловіком Томом Голландом. Пара виглядала неймовірно закоханою, а Том не втрачав нагоди похизуватися своєю обручкою та обійняти дружину. Пізніше ввечері Зендею помітили за милими бесідами з колегами по цеху. Вона спілкувалася з Марком Руффало, Квінтою Брансон, Айо Едебірі, Одессою А'зіон та іншими зірками, тоді як Голланд постійно був поруч.



Том Голланд і Зендея не відходили один від одного на Еммі-2026 / Getty Images

Найкумедніший момент стався, коли на сцену вийшов актор Saturday Night Live Марчелло Ернандес. Він не втримався і звернувся прямо до зіркового подружжя.

Я хочу сказати привіт Зендеї! Ти просто звір і ти дивовижна. Я побачив тебе і хотів зіграти крутого, але вирішив, що не зможу цього зробити. Тому я хотів би запросити тебе і Людину-павука на вечерю до мене додому,

– пожартував Марчелло.

Marcello Hernández invites Zendaya and Tom Holland to have dinner at his house while presenting at the 2026 #Emmys. https://t.co/KqKJq8g5C4 — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2026

Як відомо, Том Голланд і Зендея тримають деталі свого особистого життя за сімома замками. Але ми розвідали, які любовні історії були в житті акторки до шлюбу.