По случаю этой особой даты звезда опубликовала в инстаграме архивную фотографию, на которой запечатлена в детстве.

На фото Зендея сидит на полу, скрестив ноги, и улыбается в камеру. Девочка позирует в розовом топе на бретельках и клетчатых брюках, а ее волосы заплетены в две косички, украшенные яркими аксессуарами. Образ дополняют кроссовки. Свой пост актриса сопроводила теплым обращением к поклонникам.

Я безмерно благодарна вам за то, что сделали последний год моих двадцатых таким прекрасным. У меня так много поводов для благодарности и так много того, чего я с нетерпением жду. С любовью, как всегда… До 30!,

– написала Зендея.

Зендея показала свое детское фото / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, в начале августа свой день рождения отмечала супруга принца Гарри, Меган Маркл, которая также снималась в кино. Как выглядела герцогиня Сассекская в детстве – смотрите в нашем материале.