З нагоди особливої дати зірка опублікувала в інстаграмі архівну фотографію, на якій показала себе маленькою.

На фото Зендея сидить на підлозі, схрестивши ноги, та усміхається в камеру. Дівчинка позує у рожевому топі на бретелях і картатих штанах, а її волосся заплетене у дві косички, прикрашені яскравими аксесуарами. Образ доповнюють кросівки. Свій допис акторка супроводила теплим зверненням до шанувальників.

Я безмежно вдячна вам за те, що зробили останній рік моїх двадцятих таким прекрасним. У мене так багато приводів для вдячності й так багато того, чого я з нетерпінням чекаю. З любов'ю, як завжди… За 30!,

– написала Зендея.

Зендея показала своє дитяче фото / Світлина з інстаграму акторки

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