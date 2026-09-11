На своей странице в инстаграме танцор опубликовал тревожные кадры из медицинского учреждения. По словам звезды, их с Натальей первенец внезапно заболела, поэтому родители немедленно отвезли девочку на осмотр к специалистам для установления диагноза и назначения правильного лечения.

Хореограф не стал раскрывать точных медицинских подробностей, однако откровенно назвал причину ухудшения состояния ребенка. Виной всему – постоянные российские атаки на столицу. Звездная семья ответственно относится к безопасности, поэтому во время каждой воздушной тревоги они спускаются в холодное убежище. Именно это и подорвало иммунитет девочки.

Принцесса заболела. Сказывается то, что она целыми днями сидит в укрытии,

– с грустью поделился Кот в своих соцсетях, показав малышку на руках у мамы.

Женя Кот с дочерью / фото из инстаграма

Наталья Татаринцева с дочкой / фото из инстаграма

Напомним, что Женя Кот и гимнастка Наталья Татаринцева впервые стали родителями в июле 2024 года. У звездной пары родилась дочь, которой дали нежное имя Леля.

Кстати, жена Позитива показала, как подросла их дочь, и тронула зрителей семейной эстетикой.