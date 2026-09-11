На своїй сторінці в Instagram танцівник опублікував тривожні кадри з медичного закладу. За словами зірки, їхня з Наталією первістка раптово занедужала, тому батьки негайно відвезли дівчинку на огляд до спеціалістів для встановлення діагнозу та призначення правильного лікування.

Хореограф не став розкривати точних медичних подробиць, проте відверто назвав причину погіршення стану дитини. Виною всьому – постійні російські атаки на столицю. Зіркова родина відповідально ставиться до безпеки, тому під час кожної повітряної тривоги вони спускаються в холодне сховище. Саме це й вдарило по імунітету дівчинки.

Принцеса захворіла. Даються взнаки сидіння в укритті цілими днями,

– з сумом поділився Кот у своїх соцмережах, показавши крихітку на руках у мами.

Женя Кот з донькою / фото з інстаграму

Наталія Татарінцева з донькою / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Женя Кот та гімнастка Наталія Татарінцева вперше стали батьками в липні 2024 року. У зіркового подружжя народилася донечка, якій дали ніжне ім'я Леля.

До речі, дружина Позитива показала, як підросла їхня донька, та зворушила сімейною естетикою.



