К тому же призналась, общается ли с кем-то из участников. Произошло это на фоне новости о возвращении проекта на телеэкраны. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Марины Боржемской.

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Так, спортсменка выставила фото, где видно, как она проводит время с участниками "Зважених та щасливих" предыдущих сезонов. На этих кадрах также можно увидеть ее детей.

Это не просто шоу – это целая жизнь. Мои дети выросли на глазах у всех участников, а изменения, которые происходили там не только физически, но и психологически, вдохновляли абсолютно каждого... Хочу вспомнить свои сезоны, в которых я была тренером. Всех моих участников, которых я обожаю и до сих пор поддерживаю связь. Вы – огромная часть моей жизни,

– отметила Марина.

Боржемская призвала людей, которые готовы изменить свою жизнь, присоединиться к новому сезону проекта.

Напомним, о том, что проект "Зважені та щасливі" возвращается на экраны объявили в феврале этого года. Сейчас объявили кастинг нового сезона, поэтому на сайте СТБ уже можно заполнить анкету на участие. Также накануне стало известно, кто станет новой ведущей шоу "Я люблю Украину" вместо Ксении Мишиной.