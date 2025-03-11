До того ж зізналася, чи спілкується з кимось з учасників. Сталося це на тлі новини про повернення проєкту на телеекрани. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марини Боржемської.

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Так, спортсменка виставила фото, де видно, як вона проводить час з учасниками "зважених і щасливих" попередніх сезонів. На цих кадрах також можна побачити її дітей.

Це не просто шоу – це ціле життя. Мої діти виросли на очах у всіх учасників, а зміни, які відбувалися там не тільки фізично, а й психологічно, надихали абсолютно кожного… Хочу згадати свої сезони, в яких я була тренером. Всіх моїх учасників, яких я обожнюю та дотепер підтримую зв'язок. Ви – величезна частина мого життя,

– зазначила марина.

Боржемська закликала тих людей, які готові змінити своє життя, долучитися до нового сезону проєкту.

Нагадаємо, про те, що проєкт "Зважені та щасливі" повертається на екрани оголосили в лютому цього року. Наразі оголосили кастинг нового сезону, тож на сайті СТБ уже можна заповнити анкету на участь. Також напередодні стало відомо, хто стане новою ведучою шоу "Я люблю Україну" замість Ксенії Мішиної.