Гуринец трижды был в ТЦК. Подробностями он поделился в интервью Алине Доротюк.

Не пропустите Победитель "МастерШеф-16" Александр Зубко присоединился к рядам ВСУ: "Это совсем не моя стихия"

Федор Гуринец осознает, что должен быть полезным во время войны. Актер вспомнил, как 24 февраля 2022 года сидел перед телевизором и думал, что делать. Он понял, что может помогать благодаря социальным сетям.

Освобождают Киевскую область – мне звонят из ТЦК: "Алло, Феденька, добрый день. Это вас беспокоят из ТЦК". Я говорю: "Боже, наконец-то меня вспомнили". Потому что я в тот период писал и в КГГА: "Я на месте, чем могу быть полезным?" Я отправлял резюме везде в интернете, и мне никто не звонил,

– рассказал Гуринец.

Как оказалось, с ТЦК Федору позвонили, чтобы уточнить, на месте ли он, и не сменил ли адрес. Затем актер переехал на другую квартиру и, по закону, должен был сообщить об этом.

Гуринец приехал в ТЦК, но ему сказали, что не могут помочь, и не пропустили. Впоследствии мужчина поехал туда вместе с братом, который служит, однако его снова не пропустили.

Через год мужчине позвонили из ТЦК и спросили, почему он не приходит по повестку. Федор объяснил ситуацию, у него попросили прощения и попросили приехать.

Я беру блокнотик, где все мои таланты: что я внимательный, у меня отличный москальский язык, я могу быть классным шпионом. Я могу написать в инстаграме пост: "Продался, пошла вон Украина". Я себе рисовал такие истории: меня принимает Россия, Путин принимает в Кремле, дарит нагрудный знак: "Вот посмотрите, мы их пришли освобождать!". И я его там убиваю. С оружием я не полезен. Я не умею стрелять, это не мое. Но у меня классный мозг, он аналитически думает, я могу быть полезным,

– отметил актер.

Гуринец пришел в ТЦК с этим блокнотом, выстоял длинную очередь, сдал документы, но актеру сообщили, что его сняли с учета из-за того, что он прописан в другом городе.

Интервью с Федором Геринцом: смотрите видео онлайн

Кто такой Федор Гуринец?