Гуринець тричі був у ТЦК. Подробицями він поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Федір Гуринець усвідомлює, що має бути корисним під час війни. Актор пригадав, як 24 лютого 2022 року сидів перед телевізором і думав, що робити. Він зрозумів, що може допомагати завдяки соціальним мережам.

Звільняють Київську область – мені телефонують з ТЦК: "Алло, Федінька, добрий день. Це вас турбують з ТЦК". Я кажу: "Боже, нарешті мене згадали". Тому що я в той період писав і у КМДА: "Я на місці, чим можу бути корисним?" Я відправляв резюме всюди в інтернеті, і мені ніхто не телефонував,

– розповів Гуринець.

Як виявилося, з ТЦК Федору зателефонували, щоб уточнити, чи він на місці, і чи не змінив адресу. Потім актор переїхав на іншу квартиру і, згідно з законом, мав повідомити про це.

Гуринець приїхав у ТЦК, але йому сказали, що не можуть допомогти, і не пропустили. Згодом чоловік поїхав туди разом із братом, який служить, проте його знову не пропустили.

Через рік чоловіку зателефонували з ТЦК і запитали, чому він не приходить за повісткою. Федір пояснив ситуацію, у нього попросили вибачення і попросили приїхати.

Я беру блокнотик, де всі мої таланти: що я уважний, у мене чудова москальська мова, я можу бути класним шпигуном. Я можу написати в інстаграмі пост: "Продался, пошла вон Украина". Я собі малював такі історії: мене приймає Росія, Путін приймає в Кремлі, дарує нагрудний знак: "От подивіться, ми їх прийшли звільняти!". І я його там вбиваю. Зі зброєю я не корисний. Я не вмію стріляти, це не моє. Але у мене класний мозок, він аналітично думає, я можу бути корисним,

– зазначив актор.

Гуринець прийшов у ТЦК із цим блокнотом, вистояв довгу чергу, здав документи, але актору повідомили, що його зняли з обліку через те, що він прописаний в іншому місті.

Хто такий Федір Гуринець?