Гучний скандал продовжується: Jerry Heil публічно звернулась до Кажанни на фоні звинувачень

Днями у мережі розгорівся скандал між Кажанною і лейблом NOVA MUSIC. Його співзасновниця, співачка Jerry Heil, публічно звернулась до колишньої підопічної на фоні конфлікту.

Jerry Heil заявила, що Кажанна не відповідає на особисті повідомлення, тож змушена звернутися до неї публічно. Пише 24 Канал з посиланням на Threads артистки.

До слова Кажанна зі скандалом пішла з лейблу Jerry Heil: артистка вперше розкрила причини

Jerry Heil стверджує, що Кажанна знає про те, що "бувають технічні затримки виплат". Водночас додала, що NOVA MUSIC завжди йшов їй назустріч і видавав гроші наперед за потреби.

Безперечно, успіх ти запустила до лейбла, коли написала "Ти гірка". Проте ти знаєш, що лейбл створив тобі ютуб, дав перших саундпродюсерів, налаштував і запустив, займався концертами. На шоу ти сама відмовилась ходити, від SMM послуг ти сама відмовилась теж,

– звернулась Jerry Heil до Кажанни.

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 пояснила, що такий об'єм "тихої роботи" виконує команда. За словами Jerry Heil, це важко зрозуміти "сторонній людині", адже часто цього не усвідомлюють навіть артисти.

Ти знаєш, що прибутки з пісень – це не ті цифри, які люди собі уявляють, і продовжуєш акцентувати на мінусі на карті. Хоча лейбл, знову є таки, завжди авансував тебе. І головне – ти знаєш, що лейбл тобі віддає абсолютно все, бо це нестерпно, і все одно продовжуєш навіщось це все писати,

– наголосила вона.

Jerry Heil звернулась до Кажанни / Скриншот з Threads

Нагадаємо, що перед цим Кажанна опублікувала в інстаграмі допис, де пояснила, чому пішла з NOVA MUSIC. Співачка заявила, що вся фінансова звітність – у лейбла, яку їй не показали.

Чому я тоді роблю висновки, що вкладення лейбла, які я мала відбити за контрактом, окупилися і я можу піти? Бо я знаю точні ціни за саунд продакшн (саундів обирала я), а також знаю, скільки платили мені – значить порахувати 70% легко. До слова, звідки я взагалі знаю, що це було 30%, а не, наприклад, 10%? Я не бачила цифр,

– зазначила Кажанна.

Співачка додала, що витрати на себе брали обидві сторони. За словами дівчини, багато роботи вона виконувала самостійно або завдяки колабораціям: підбір і стилізація образів, зйомки для портфоліо, розроблення стратегічного плану, домовленості про інтерв'ю та шоу, режисирування концертів, пошук костюмів.

Я два тижні нагадувала про зарплату. Часто в мене не було ні копійки. А коли я виклала в сториз, що шукаю роботу, мене попросили видалити, бо це "впливає на репутацію лейбла". Мені запропонували два варіанти: взяти в них у борг або "зачекати поки розкрутишся",

– стверджує Кажанна.

Вона зазначила, що зверталась до директора лейбла з проханням змінити ситуацію, проте безрезультатно. Кажанна хотіла розірвати співпрацю з NOVA MUSIC через діалог, але домовитись не вийшло.

Що відомо про конфлікт між Кажанною і NOVA MUSIC?