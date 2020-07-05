На Львівщині, яка ще не оговталась від потужної зливи, 5 липня можливе підняття рівня води у водоймах. Рятувальники попереджають, що наробити шкоди можуть ріки Дністер та Стрв'яж.

Можливе підтоплення житлових будинків Синоптики зазначають, що можливе підтоплення сільськогосподарських угідь, окремих житлових будинків. Про це інформує пресслужба ДСНС. До теми Негода повернулася в Україну: на Львівщині затопило цілі села – фото, відео Де може піднятись вода: у Днiстрi на дiлянцi Роздiл Журавно – на 1,3 – 1,8 метра , мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

на дiлянцi Роздiл Журавно – , мiсцями можливий вихiд води на заплаву; на рiчцi Стрв'яж бiля села Луки, що у Самбiрському районі, на 2,5 – 3,5 метра. Наслідки негоди на Львівщині 4 липня Зазначимо, що 4 липня потужна злива зачепила кілька районів Львівщини. Найбільше негода завдала збитків у Старосамбірському районі. Затопило: 241 житловий будинок;

241 підвал;

408 присадибних ділянок;

264 господарські споруди;

386 криниць;

13 гектарів сільськогосподарських угідь;

3 ділянки доріг. Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі попередили про можливі грози, шквальний вітер та навіть град. Найбільше негода може зачепити північні, центральні області та Одещину. Також під загрозою – Карпати та Прикарпаття. Дивіться фото, як ліквідовують наслідки негоди на Львівщині / Фото ДСНС: