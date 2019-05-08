Шулявський міст: компанія, яка проводить реконструкцію, може збанкрутувати

Компанія "Північно-український будівельний альянс" оприлюднила, що може припинити свою діяльність та стати банкрутом. Це також стосується реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві.

Причиною цього є 71,45 мільйона гривень штрафу, який на компанію наклав Антимонопольний комітет. Про це на своєму сайті повідомив "Північно-український будівельний альянс".

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Штраф на компанію наклав Антимонопольний комітет у справі про змову на тендерах з іншою компанією. Там вважають, що "Спецбуд-Плюс" та "Північно-український будівельний альянс" розділили між собою близько трьох мільярдів гривень бюджетних коштів на різноманітних тендерах, влаштовуючи фіктивну конкуренцію.



Яким буде Шулявський міст після реконструкції

Окрім штрафів на суму 149,93 мільйона гривень, Антимонопольний комітет заборонив їм брати участь у тендерах протягом наступних трьох років.

Представники "Північно-українського будівельного альянсу" повідомили, що виплата такого штрафу може призвести її до банкрутства. Вони планують оскаржувати рішення у суді.

У разі банкрутства "Північно-український будівельний альянс" не зможе виконувати покладені на нього зобов'язання з будівництва важливих інфраструктурних проектів. Як по зазначених тендерах, так і по інших, зокрема, з реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві,

– повідомили у "Північно-український будівельному альянсі".

"Антимонопольний комітет України ставить собі за мету не відновлення справедливості та забезпечення конкуренції на торгах, а фактичне знищення підприємства, яке залучене в будівництві важливих інфраструктурних проектів", – додали представники компанії.

Що відомо про будівництво Шулявського мосту?Столичний міст частково обвалився в лютому 2017 року. Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним. Нині там працюють над зведенням нової розв'язки.