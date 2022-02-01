Сидить в СІЗО і читає книжку, – в ДБР спростували інформацію про смерть Артема Рябчука

1 лютого 2022 , 15:25
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Джерело:

24 канал

У мережі 1 лютого з'явилась інформація про ймовірне самогубство Артема Рябчука, якого підозрюють у розстрілах людей на "Південмаші" в Дніпрі. Однак у Державному бюро розслідувань це спростували.

Чутки, що Рябчук нібито повісився, з'явились у місцевих телеграм-каналах. Проте у ДБР наголосили, що підозрюваний живий та здоровий. 

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Він живий, здоровий в СІЗО. Читає книжку,
– наголосили в ДБР.

Що відомо про Рябчука

  • Рябчук родом із села Броска Ізмаїльського району, що на Одещині. Йому 21 рік.
  • Сусіди родини не могли припустити, що стало причиною такого вчинку їхнього односельця.
  • Кажуть, що він був спокійним. Сім'я хлопця – віруюча, але 5 – 6 років тому він залишився без батька.

Зауважимо, суд обрав для Рябчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Сам хлопець зізнався у скоєному перед суддею. Він казав, що повністю усвідомлює свою провину та шкодує.

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Автор: Ольга Музика