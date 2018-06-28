Силач зі Львова кілька метрів протягнув літак зубами: вражаюче відео

Львівський богатир Олег Скавиш улюбленим способом зрушив з місця літак АН-2 і майже п'ять метрів тягнув його зубами, чим встановив рекорд України.

Олег Скавиш уже тягав зубами трамвай, потяг, автобус. А тепер націлився на літак АН-2, який називають "Товстий". Перед спробою встановити рекорд богатир був спокійний, зосереджений, і, як завжди, позитивно налаштований.

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Відповідно бортового журналу, вага транспортного засобу становить 3 тонни 417 кілограмів. Заправлено його на 450 літрів 95-го бензину. Крім цього, щоб ускладнити завдання, на борт запросили 15 пасажирів, попередньо зважених. Загалом повітряне судно разом із паливом та людьми важило 5 тонн 13 кілограмів. Пасажири не сумнівалися, що Олегу на прізвисько "Тягнизуб" вдасться задумане. Адже бачили його попередні рекорди.

Скавиш із першої спроби пересунув "залізного птаха" на 4 метри 94 сантиметри. І це – рекорд України.

Це, по суті, смішна вага серед того, що я тягнув. Але кожна техніка різна. І літак, принаймні цей, дуже важко виявилось тягнути зубами,

– повідомив Олег Скавиш.

Зубами в Україні такого ще не робили.

"Літаки тягали різними способами, в тому числі екстравагантними. Декілька людей в Києві в Жулянах кілька років тому тягнули ЯК-40 вагою 10 тонн за гаки, які зачеплені за шкіру спини. Але це було неофіційне їхнє досягнення. В Олега сьогодні все вдалося", – наголосив експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

Своє досягнення силач традиційно присвятив добрій справі. Цього разу хотів привернути увагу суспільства до безпритульних тварин. Нещодавно "Тягнизуб" і сам прихистив чотирилапого друга.

Я слідкував за сторінкою ЛКП "Лев", слідкував, які там собаки з'являються. І побачив там собаку, схожого на шнауцера. Він такий був жалісний, такий нещасний. Кульгав на лапу і вже у віці. Думаю, його точно ніхто не забере. І він тепер живе у мене,

– розповів Скавиш.

Також богатир-рекордсмен обіцяє поставити ще багато рекордів.