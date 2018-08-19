Синоптики знову попереджають про сильні грози і нові підтоплення у Києві

19 серпня у Києві очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, подекуди град та шквали, можливі підтоплення.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

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"За прогнозом синоптиків, у неділю у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28° тепла", – йдеться у повідомленні.

Також у Укргідрометцентрі попередили, що вдень 19 серпня у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня сильний дощ і вітер накрили столицю всього лише на 20 хвилин, але залишив по собі наслідки – поламані дерева, затоплені вулиці, зірвані дахи літніх майданчиків ресторанів і кафе.