10:36
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Синоптики знову попереджають про сильні грози і нові підтоплення у Києві

18 Читать новость на русском
Підтоплення у Києві
Підтоплення у Києві / unn.com.ua

19 серпня у Києві очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, подекуди град та шквали, можливі підтоплення.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Київ у воді: у соцмережах публікують вражаючі наслідки нічної негоди

"За прогнозом синоптиків, у неділю у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28° тепла", – йдеться у повідомленні.

Також у Укргідрометцентрі попередили, що вдень 19 серпня у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня сильний дощ і вітер накрили столицю всього лише на 20 хвилин, але залишив по собі наслідки – поламані дерева, затоплені вулиці, зірвані дахи літніх майданчиків ресторанів і кафе.

Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яблучний Спас: що можна робити в цей день та прикмети свята
сьогодні, 09:05 Яблучний Спас: що можна робити в цей день та прикмети свята
1 19667
"Сержант Мууу, ваші документи!", або Як у США корови злодійку затримали
сьогодні, 08:38 "Сержант Мууу, ваші документи!", або Як у США корови злодійку затримали
Ольга Бродська
Россия никуда не переедет: надо ли договариваться с РФ и о чем
18 серпня, 22:00 Россия никуда не переедет: надо ли договариваться с РФ и о чем
Ян Валетов
Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
18 серпня, 19:00 Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
Олексій Чибісов
В чем реальная проблема с "евробляхерами"
18 серпня, 16:00 В чем реальная проблема с "евробляхерами"
Ілля Кенігштейн
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
Шахтар розгромив Чорноморець в Одесі
 13 травня 2017 , 21:18
Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
 12 серпня , 21:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук