Росіяни планують тиснути на Оріхівський напрямок найближчим часом, – Братчук

Володимир Путін уже планує літні наступальні операції, один з пріоритетних напрямків є Запорізький плацдарм. Уже зараз ворог "нависає" над Оріховим, мав тактичні просування біля Степногірська, а для самого Запоріжжя зростає загроза обстрілів з артилерії.

Такі дії підтверджують, що окупанти зосередили увагу на Запорізькому напрямку. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що тут фронт є дуже активним.

До теми Росіяни знову намагаються прорвати кордон у двох областях і створюють загрози для Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на Запоріжжі?

"Видається, що найближчим часом росіяни планують більше тиснути на Оріхівський оборонний вузол. На жаль, там і на Степногірському, Гуляйпільському напрямках є тактичні просування", – додав Сергій Братчук.

Звісно, це не ті просування, на які розраховує ворог. Оборонні дії наших підрозділів не дають можливості росіянам виконати ті завдання, які вони хотіли реалізувати вже у цей час. Насамперед мовиться про збільшення загрози вогневого тиску щодо обласного центру – Запоріжжя.

Зверніть увагу! У Силах оборони Півдня підтверджують тиск ворога на Гуляйполе. Там повідомляють, що окупанти штурмують околиці міста й наближені населені пункти. Крім цього скидають вибухівку з дронів, щоб дистанційно замінувати вулиці, дороги, двори.

"Запорізький фронт є одним з найбільш активних елементів, де найближчим часом інтенсивність бойових дій навряд чи зменшиться. Але тут треба говорити й про те, як складатимуться справи у Росії на Донеччині. Саме від цього відштовхуватиметься ворог", – наголосив речник Української добровольчої армії.

Ситуація біля Запоріжжя: дивіться на карті

Масла у вогонь додають інформаційні вкиди росіян щодо інших міст Півдня. Зокрема пропагандисти написали нібито Україна серед гарантій безпеки вимагає визнати неможливість російського наступу на Одесу. Ворог хоче створити враження буцімто нашу державу цікавить лише це місто, а на інші байдуже. Зрозуміло, що це не так.

Тема Півдня завжди актуальна і періодично вона загострюється як в інформаційному полі, так і на фронті. Тому Запорізький напрямок буде активним і він пов'язаний з Донецьким,

– підкреслив Братчук.

Насамперед ці ділянки пов'язані ресурсами, адже ворог може забирати війська з одного напрямку й перекидати туди, де йому це більше потрібно. Наразі ми бачимо, що пріоритетом є Покровсько-Мирноградська агломерація, а далі Слов'янсько-Краматорська.

Ворог тисне на Гуляйполе: що відомо