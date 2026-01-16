Будинки з електроопаленням можуть віднести до критичної інфраструктури, – Свириденко

Енергосистема України перебуває у складних обставинах. Усе через інтенсивні російські обстріли та погодні умови.

Уряд намагається подолати наслідки цього та підготував 10 пунктів, за якими житиме Україна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Що може змінитися для будинків з електроопаленням?

Свириденко зауважила, що Україна переживає найважчу за 20 років зиму.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці зміни можливі для житлових будинків з електроопаленням.

Так, Уряд опрацьовує можливість віднести їх до об'єктів критичної інфраструктури. Це потрібно, щоб забезпечити постійний обігрів.

Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль. Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання,

– також додала Свириденко.

