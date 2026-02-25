ЗСУ мають перевагу на важливих напрямках, тоді як темпи окупантів сповільнились, – аналітики ISW

Російська війська продовжують активні наступальні дії вздовж усієї лінії фронту й подекуди мають успіхи. Кремль намагається відтіснити українські сили від кордону й просунутись углиб Донеччини.

Про зміну обстановки на карті бойових дій інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росія програла за місяць: генерал армії розповів, як за 4 роки змінювалась війна

Як змінилась карта фронту станом на 25 лютого?

Успіхи ворожої армії аналітики зафіксували на півночі Сумської області. Там окупанти атакували на північний та південний схід від міста.

Росіяни продовжили наступ й на півночі Харківської області, зокрема в районі Вовчанська, Вільчі, Симинівки, Стариці, Графського та Вовчанських Хуторів, але підтвердженого прогресу не досягнули. За даними експертів, вороже військо на цьому напрямку цілиться безпілотниками в легку техніку Сил оборони.

У районі Великого Бурлака наземної активності за останню добу не спостерігалось.

На Куп'янському напрямку ворог продовжує безуспішно сунути поблизу Кутківки, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Глушківки та у напрямку Куп'янськ-Вузловий. У цьому районі, за даними речника української бригади, для штурмів противник використовує мотоцикли та всюдиходи – легку броньовану техніку.

Наступальні операції противника також тривають й на Боровському напрямку, втім аналітики зауважили, що змін на карті не відбулось.

Натомість просування ворожих військ зафіксовано на Слов'янському напрямку. Окупанти наблизились до українських позицій на захід від Сіверська. Водночас російські воєнкори пишуть про нібито захоплення Липівкм та Никифорівки та просування до центральної Кривої Луки, на південь від Різниківки та на захід від Никифорівки. Офіційного підтвердження таких заяв нині немає.

Тим часом інший російський мілблогер повідомив про зниження темпів просування армії Росії на Лиманському напрямку. Це пов'язано з нібито проблеми зі зв'язком, які є ключовим елементом управління вогнем, евакуації та координації штурмових дій.

Українські війська в ніч на 24 лютого вгатили по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині – удару зазнало скупчення російських військових сил поблизу Торського.

Перевагу на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка мають Сили оборони України. Захисники просувалися на північний схід від Іванопілля, що на південний схід від Костянтинівки, водночас завдавши нищівного удару по позиціях ворога на північному сході Костянтинівки. Тоді як окупанти атакують українські позиції у Віролюбівці. Речник української бригади, яка працює у районі Часів Яр, зауважив, що ворог використовує танки для прикриття російської піхоти та ударів по українських силах.

Також безуспішні наступи російської армії аналітики фіксують в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку. Ворожі війська під покровом туману намагались атакувати Покровськ зусібіч, втім Сили оборони пристосувались до такої тактики й успішно дають відсіч окупантам. 24 лютого українці вгатили по російському військовому командно-спостережному пункту поблизу Удачного та пункту управління БпЛА поблизу Покровська.

На Новопавлівському та на Олександрівському напрямках просувань ворога не зафіксовано.

Тим часом на Гуляйпільському напрямку ворог мав певні успіхи. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили Різдвянку, а російський мілблогер стверджував, що російські війська нібито просунулися на захід від Залізничного. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська завдали удару по скупченню російських військових сил поблизу Староукраїнки.

24 лютого окупаційні війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

На Херсонському напрямку російська та українська сторона продовжують проводити обмежені наземні атаки, втім просувань жодного війська не зафіксовано.

Карта бойових дій за 23 та 24 лютого: дивіться інфографіку ISW

За успіхи на фронті ворог розплачується великими втратами: що відомо?