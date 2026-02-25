Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:



Втрати росіян на війні станом на 25 лютого / Інфографіка Генштабу

20 лютого Сили оборони ліквідували два російські гелікоптери – Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області. Ймовірно, саме розташована на цьому майданчику російська авіація має задачу збивати чи перехоплювати далекобійні дрони Сил оборони. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атаку здійснили, найімовірніше, дальні дрони оперативного рівня з прямими управлінням.

За даними міністра оборони Михайла Федорова, російська армія втрачає 156 солдатів за один захоплений кілометр у Донецькій області. Водночас він наголосив, що метою Сил оборони є ліквідація понад 200 ворожих військових за квадратний кілометр території.