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      Ситуація із перевезенням зернових Укрзалізницею – катастрофічна, – Козаченко

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      Укрзалізниця не справляється з переверзенням зернових
      Укрзалізниця не справляється з переверзенням зернових / Ілюстративне фото

      Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

      "Це колапс. Особливо це проявилося на Південно-Західній залізниці, яка наразі взагалі зупинила перевезення збіжжя. У фермерів через це припинили купувати зерно. Бо його не можна доставити в порти. Ціни почали падати. Нині аграрії через транспортний колапс на залізниці втрачають по 800 гривень на тонні", – розповів Козаченко..

      Як зазначив голова Української аграрної конфедерації, про можливий колапс керівництво Укрзалізниці попереджали заздалегідь. Навіть закликали створити оперативний штаб.

      "Але керівництво монополіста на засіданнях штабу заявляє, що не можуть нічого зробити. Мовляв, от давайте подумаємо, кому надати перевагу – тобі чи тобі? І починається в залі тут така от, скажімо, бурхлива дискусія. Важко приймати рішення в такому форматі. Треба врешті-решт підходити до цього із такої стратегічної позиції. Аграрії у цьому сезоні, готові продавати близько 55 мільйонів тонн збіжжя. На три мільйони більше ніж торік. Однак чим вивозити вирощене? Тому ця проблема – логістична, стає найбільшою перешкодою для подальшого розвитку нашого сектору. І єдиний шлях подолання цієї проблеми – це терміново шукати по всьому світу хоча б в оренду локомотиви, яких вкрай не вистачає", - зазначив голова Аграрної конфедерації.

      Крім того, за словами Леоніда Козаченка, потрібно започатковувати приватну тягу, негайно будувати автомагістралі та розвивати річкове судноплавство.

      "Там є багато проблем. Але є і перспективи. Потрібно нарощувати виробництво барж, буксирів для перевезення. В радянські часи 11 мільйонів тонн ми перевозили збіжжя по річках. Зараз – приблизно 3,5 мільйона. Тобто це все те, що нам треба зробити впродовж найближчих 2 – 3 років, максимально докласти зусиль, професіоналізму і зняти цю проблему логістики. Треба наводити порядок. Чим швидше ми це зробимо, тим краще", – підсумував Леонід Козаченко.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрзалізниця
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