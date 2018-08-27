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Ситуація в "Укрзалізниці" вимагає термінового втручання Кабміну

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Олександр Каленков
Олександр Каленков / elita.today

Ситуація із залізничними перевезеннями вантажів в Україні за липень-серпень критично погіршилася, потрібне термінове втручання Кабінету міністрів.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи для видання Мінпром підсумки засідання робочої групи при УЗ за участю представників вантажовідправників, держкомпанії ПАТ "Укрзалізниця".

За словами О. Каленкова, за липень-серпень число покинутих складів зросла до 320. При цьому на Придніпровській залізниці показник зріс у 10(!) раз, з 17 до 165. "Це означає, що підприємства-вантажовідправники не можуть своєчасно вивезти готову продукцію своїм споживачам", – пояснив Каленков.

За його словами, найбільш важке становище гірничо-збагачувальних комбінатів: затовареність складських площ готової залізорудної продукцією вже в 4 рази перевищує нормативи. В результаті ГЗК змушені знижувати обсяги виробництва. Таким чином, лише за серпень втрати залізорудних підприємств досягнуть 100 млн дол. У свою чергу, це знижує надходження валютної виручки в Україну, провокуючи знецінення гривні по відношенню до долара і євро. "Такій ситуації, як зараз – за останні 2-3 роки точно не було. Це вимагає втручання на урядовому рівні", – підкреслив президент "Укрметаллургпрома".

За його словами, представники найбільших галузевих бізнес-асоціацій направили письмове звернення до першого віце-прем'єра Степану Кубіву з проханням ініціювати прийняття необхідних рішень Кабінетом міністрів України.

Теги: Укрзалізниця металургія Кабінет Міністрів України Бізнес
Джерело: 24 Канал
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