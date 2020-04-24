Ситуація з коронавірусом у гуртожитках на Київщині: мешканців масово тестують

У Київській області після виявлення COVID-19 у трьох гуртожитках, мешканцям проводять масове тестування. Найгірша ситуація з коронавірусом – у Вишневому. Хворих виявили також у гуртожитках у Петропавлівському та Гостомелі.

За добу на Київщині виявили 54 нові випадки коронавірусу, ще за понад 3 тисячами контактних осіб ведуть спостереження. Про це повідомив на брифінгу тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін, інформує 24 канал.

До теми Спалах коронавірусу в гуртожитку Вишневого: 78 хворих, яка там ситуація зараз

Ситуація з коронавірусом у гуртожитках області

Село Петропавлівське у Бориспільському районі: один випадок коронавірусу. Захворіла медпрацівниця. У гуртожитку її родина проживає в окремому крилі з окремою кухнею та санвузлом.



у Бориспільському районі: коронавірусу. Захворіла медпрацівниця. У гуртожитку її родина проживає в окремому крилі з окремою кухнею та санвузлом. Місто Гостомель : один випадок коронавірусу. Захворів військовослужбовець. Родини проживають там у боксах, мають власні кухню та санвузол, родина перебуває на самоізоляції.



: коронавірусу. Захворів військовослужбовець. Родини проживають там у боксах, мають власні кухню та санвузол, родина перебуває на самоізоляції. Місто Вишневе: 78 виявлених випадків коронавірусу, 2 осіб померли. Четверо лікуються у лікарні, решта – вдома. На самоізоляції – 239 людей, проведено 241 тест. Лише 10 осіб мають виражені симптоми хвороби.

Біля гуртожитку постійно перебуває швидка допомога. 65 поліцейських чергують біля будівлі і стежать за дотриманням карантину. Правоохоронцям теж проведуть тести.



Протягом періоду самоізоляції вхід та вихід з будівлі заборонений, встановлено спецрежим доступу до гуртожитку. Місцева влада виділила гроші на харчування та надала телефон гарячої лінії, за яким можна звертатись самоізольованим мешканцям.

Дивіться брифінг т. в.о. голови Київської ОДА Василя Володіна:

Станом на 24 квітня в Київській області зафіксовано 505 випадків коронавірусу, з них 12 – летальні. Загалом в Україні 7 647 осіб інфікувались COVID-19, 193 людини померли, 601 хворий одужав.