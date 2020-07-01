1 липня у Києві посилили карантин. За словами мера Віталія Кличка, це рішення вимушене та спрямоване на стримування розповсюдження COVID-19. Яка ситуація у лікарнях столиці та якого ефекту очікують від нових обмежень – читайте далі.

У столиці збільшується не лише кількість хворих на COVID-19, а й тих, у кого хвороба проходить у важкій формі. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Володимир Прокопів, заступник міського голови Києва.

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Чиновник підкреслив, що такі люди потребують госпіталізації, й додав: лікарні першої хвилі були розраховані майже на 900 ліжок (наразі вони заповнені на 31% – 24 канал).

Довідка. Станом на 1 липня у Києві підтвердили 5 138 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу – 101 новий випадок. У лікарнях столиці перебувають 274 хворих на коронавірус.



"У випадку крайньої потреби відкриємо другу хвилю – ще 800 ліжкомісць", – зазначив він. Й додав, що це – чіткі цифри, вони вказують на кількість хворих, яку зможе лікувати медична система.

Якщо кількість тих, хто цього потребуватиме, буде більшою, ніж кількість ліжок у лікарнях, ми отримаємо величезну проблему. Коли людина буде дзвонити у швидку, а її не буде куди везти,

– наголосив він.

Про нові обмеження в Києві

Зазначимо, що з 1 липня у Києві обмежили час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22.00. Також з 22:00 не можна проводити масові заходи культурного, розважального, спортивного та рекламного характеру.

Прокопів пояснив, якого ефекту хотіли досягнути завдяки такому посиленню. "Якби ви хотіли почути, що були дослідження, згідно з якими після 22:00 вірус розповсюджуються більше – звичайно, такого не було. Не це було підставою для цього рішення", – запевнив він.

Які б рішення не ухвалював уряд, які б обмеження ми не придумували в місті, поки люди не зрозуміють, що це є проблемою, і самі не стежитимуть за своїм здоров'ям, жодні адмінзаходи не дадуть результату,

– підкреслив заступник Кличка.

Й додав, що заходи спрямовані більше на те, аби пояснити: можливо, в нас змінилися і стали значно слабшими карантинні норми, але вірус не відступив. Він досі є, кількість хворих на коронавірус збільшується.

Прокопів також пояснив, що заборона на проведення масових заходів розважального, рекламного та спортивного характеру після 22:00 фактично означає закриття нічних клубів.

Ми дуже турбуємося за бізнес, який має розвиватися. Але, на жаль, ми зараз не в тій ситуації, коли можемо дозволити собі гучні святкування та нічні розваги для молоді. Такий період, що потрібно потерпіти", – підсумував він.