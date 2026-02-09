Відмінусовано понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 9 лютого
- Станом на 9 лютого Росія втратила близько 1,247,580 військових та значну кількість техніки.
- Зокрема, було втрачено 11,654 танків, 24,013 бойових броньованих машин та 37,056 артилерійських систем.
Українські військові успішно знищують ворога на своїй та чужій землі. Втрати окупантів щодня зростають.
Чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб. У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, передає Генштаб.
Скільки військових і техніки Росія втратила?
З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;
- танків – 11 654 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3);
- артилерійських систем – 37 056 (+12);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- засоби ППО – 1 295;
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);
- крилаті ракети – 4 270 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113);
- спеціальна техніка – 4 069 (+0).
Втрати росіян у війні на 9 лютого 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари по окупантах?
Спецпідрозділ ГУР "Примари" вразив 6 об'єктів ворожої ППО протягом січня. Серед уражених цілей були ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони.
Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії, зокрема споруди для обслуговування балістичних ракет.
Просування росіян у січні сповільнилося через вичерпання ресурсів та сильні морози, які обмежують їхні можливості для наступу. Росія стикається з нестачею особового складу, низькою якістю поповнення та величезними втратами.