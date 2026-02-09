Відмінусовано понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 9 лютого

Українські військові успішно знищують ворога на своїй та чужій землі. Втрати окупантів щодня зростають.

Чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб. У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, передає Генштаб.

Скільки військових і техніки Росія втратила?

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:

особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;

танків – 11 654 (+3);

бойових броньованих машин – 24 013 (+3);

артилерійських систем – 37 056 (+12);

РСЗВ – 1 637 (+0);

засоби ППО – 1 295;

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);

крилаті ракети – 4 270 (+1);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113);

спеціальна техніка – 4 069 (+0).

Втрати росіян у війні на 9 лютого 2026 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні удари по окупантах?