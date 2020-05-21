Якби карантин не запровадили, фінансово Україна б втратила практично таку ж суму

У Київській школі економіки оцінюють втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів. Разом з тим, за оцінкою, без запровадження карантину втрати могли бути ще більшими.

Таку оцінку економічних втрат від пандемії коронавірусу озвучив Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та ексміністр економіки України, повідомляє 24 канал.

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Зняття карантину при максимальній смертності від коронавірусу коштувало б Україні 54 мільярди доларів. З іншого боку, нині ці втрати складають приблизно 53,5 мільярда доларів,

– повідомив ексміністр.

Тут мовиться не лише про втрати державного бюджету, а всієї країни. Тобто, сюди враховані гроші, які через закриття бне заробив бізнес, через зупинку транспорту не отримали перевізники тощо.

У розрізі держави це понад третина ВВП держави, який у 2019 році становить близько 139 мільярдів доларів. Разом з тим це більш як річний бюджет держави, що минулого року у конвертації становив близько 42 мільярдів доларів.

За словами Тимофія Милованова, те, що Україна змогла зберегти завдяки карантину, приблизно дорівнює тому, що вона через його запровадження втратила. Це з економічної точки зору, а з етичної – важливо було зберегти життя людей.

До слова, раніше у США втрати усього світу від пандемії коронавірусу оцінили у 9 трильйонів доларів. Таким чином частка України у цій сумі становить менш як 0,6%.

Карантин в Україні: коротко

Він розпочався ще з 12 березня 2020 року у відповідь на поширення коронавірусу в Європі. Спершу обмеження мали тривати до 3 квітня, але потім їх продовжували ще 4 рази:

до 24 квітня;

до 11 травня;

до 22 травня;

до 22 червня.

Втім під час останніх двох пролонгувань карантину так само знімали й частину обмежень. Тож економіка поступово починає виходити зі стагнації.