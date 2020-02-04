Скільки грошей є на казначейському рахунку України: сума

Міністерка фінансів України заспокоїла хвилювання про те, що на казначейських рахунках буцімто недостатньо для здійснення усіх необхідних платежів держави. За її словами, грошей є навіть більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Грошей достатньо для здійснення усіх необхідних платежів, запевнила Маркарова у своєму фейсбуці.

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Скільки коштей було на казначейському рахнку станом на 3 лютого 2020 року

на єдиному казначейському рахунку – 12,1 мільярда гривень;

на валютному рахунку – 42,3 мільярда гривень в еквіваленті.

Скільки грошей було у цей же час у 2019 році

на єдиному казначейському рахунку – 11,9 мільярда гривень;

на валютному рахунку – 35,9 мільярда гривень в еквіваленті.

Таким чином цьогоріч держава має на власних казначейських рахунках на 6 мільярдів 600 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Міністерка фінансів наголосила, що активне управління ліквідністю дає можливість підтримувати необхідну кількість валюти, щоб безперебійно здійснювати усі необхідні платежі.

Ці дані є публічними на сайті ДКСУ, однак дублюю на своїй сторінці, бо навіть деякі шановані ЗМІ беруть не офіційні фактичні цифри, а думки невідомих джерел, які помиляються на мільярди,

– заявила Оксана Маркарова.

Що таке казначейський рахунок держави?Єдиний казначейський рахунок – рахунок, через який держава здійснює розрахунки у системі платежів НБУ. Він об'єднує кошти держави і місцевих бюджетів. Простими словами, це фінансування, яке отримує вся бюджетна сфера України.