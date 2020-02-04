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      Скільки грошей є на казначейському рахунку України: сума

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      Маркарова запевнила, що на казначейському рахунку достатньо грошей для здійснення усіх виплат / epravda.com.ua

      Міністерка фінансів України заспокоїла хвилювання про те, що на казначейських рахунках буцімто недостатньо для здійснення усіх необхідних платежів держави. За її словами, грошей є навіть більше, ніж в аналогічний період минулого року.

      Грошей достатньо для здійснення усіх необхідних платежів, запевнила Маркарова у своєму фейсбуці.

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      Скільки коштей було на казначейському рахнку станом на 3 лютого 2020 року

      • на єдиному казначейському рахунку – 12,1 мільярда гривень;
      • на валютному рахунку – 42,3 мільярда гривень в еквіваленті.

      Скільки грошей було у цей же час у 2019 році

      • на єдиному казначейському рахунку – 11,9 мільярда гривень;
      • на валютному рахунку – 35,9 мільярда гривень в еквіваленті.

      Таким чином цьогоріч держава має на власних казначейських рахунках на 6 мільярдів 600 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

      Міністерка фінансів наголосила, що активне управління ліквідністю дає можливість підтримувати необхідну кількість валюти, щоб безперебійно здійснювати усі необхідні платежі.

      Ці дані є публічними на сайті ДКСУ, однак дублюю на своїй сторінці, бо навіть деякі шановані ЗМІ беруть не офіційні фактичні цифри, а думки невідомих джерел, які помиляються на мільярди,
      – заявила Оксана Маркарова.

      Що таке казначейський рахунок держави?Єдиний казначейський рахунок – рахунок, через який держава здійснює розрахунки у системі платежів НБУ. Він об'єднує кошти держави і місцевих бюджетів. Простими словами, це фінансування, яке отримує вся бюджетна сфера України.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Гроші Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Бюджет
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