Скільки коштує газ у листопаді в кожному регіоні Україні

Для українців у листопаді зросла ціна на газ: у середньому роздрібні ціни по регіонах зросли на 12,57%. Але ціна на газ традиційно відрізняється залежно від регіону, відповідного тарифу на розподіл, від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно.

Тарифи на газ у листопаді збільшилися після того, як "Нафтогаз" підвищив відпускні ціни для газзбутів – з 4272 гривень до 4899 гривень за тисячу кубометрів (ціна без ПДВ і транспортних витрат).

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Так, найбільше за газ у листопаді заплатять жителі Миколаївщини, а саме – 7091 гривню за тисячу кубометрів (+12,19% у порівнянні з жовтнем), свідчать дані консультаційного центру для населення "ГазПравда".

Найвищу ціну за газ у листопаді платитимуть споживачі, яких обслуговують:

"Миколаївгаз" – 7091 гривню за тисячу кубометрів (+12,19% у порівнянні з жовтнем),

"Рівнегаз" – 7085 гривень (+12,20%),

"Газовик" – 7086 гривень (+12,19%).

Найменше за газ платитимуть споживачі, яких обслуговують:

"Київгаз" – 6468 гривень (+13,52%),

"Кременчукгаз" – 6478 гривень (+13,49%),

"Харківміськгаз" – 6537 гривень (+13,36%).



Мапа роздрібної ціни на газ у листопаді в областях України / Інфографіка "ГазПравда"