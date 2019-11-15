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      Скільки коштує газ у листопаді в кожному регіоні Україні

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      Ціни на газ у листопаді в регіонах України / slk.kh.ua

      Для українців у листопаді зросла ціна на газ: у середньому роздрібні ціни по регіонах зросли на 12,57%. Але ціна на газ традиційно відрізняється залежно від регіону, відповідного тарифу на розподіл, від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно.

      Тарифи на газ у листопаді збільшилися після того, як "Нафтогаз" підвищив відпускні ціни для газзбутів – з 4272 гривень до 4899 гривень за тисячу кубометрів (ціна без ПДВ і транспортних витрат).

      Корисно: Кабмін хоче запровадити страхову ціну на газ: що це таке та які ризики

      Так, найбільше за газ у листопаді заплатять жителі Миколаївщини, а саме – 7091 гривню за тисячу кубометрів (+12,19% у порівнянні з жовтнем), свідчать дані консультаційного центру для населення "ГазПравда".

      Найвищу ціну за газ у листопаді платитимуть споживачі, яких обслуговують:

      • "Миколаївгаз" – 7091 гривню за тисячу кубометрів (+12,19% у порівнянні з жовтнем),
      • "Рівнегаз" – 7085 гривень (+12,20%),
      • "Газовик" – 7086 гривень (+12,19%).

      Найменше за газ платитимуть споживачі, яких обслуговують:

      • "Київгаз" – 6468 гривень (+13,52%),
      • "Кременчукгаз" – 6478 гривень (+13,49%),
      • "Харківміськгаз" – 6537 гривень (+13,36%).

      ціни на газ для населення листопад Україна карта скільки коштує газ у регіонах україни листопад 2019
      Мапа роздрібної ціни на газ у листопаді в областях України / Інфографіка "ГазПравда"

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Газ Тарифи на газ Ринок газу Комунальні послуги
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